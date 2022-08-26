美網︱未打針無法入境美國　祖高域繼澳網再缺席大滿貫

剛奪得溫布頓網球賽冠軍的前「一哥」祖高域（Novak Djokovic），由於未有接種新冠疫苗而不能前往紐約，將會缺席下星期舉行的美國公開賽。祖高域是網壇內少有不接種疫苗的網球員，而他周四（25日）亦在個人社交網絡Twitter，親證自己即將缺戰美網。

由於美國現時法例列明，外來人士必須於上機前及入境時，提供已完成接種新冠疫苗的證明，否則不能進入美國境內。



祖高域在Twitter寫着：「遺憾地，我今年不能夠前往紐約參加美網，希望我國的球員能表現突出。我會繼續保持良好狀態及正面態度，等待可再戰美網的機會。」



未有接種疫苗一事已令祖高域缺席澳網，失去衛冕的機會，而美網當局隨後亦發聲明：「祖高域是偉大球手，由於聯邦政府對非公民實施嚴格的接種疫苗規限，很不幸地他不可參加2022美網比賽，我們期待他2023年賽事中再度參賽。」