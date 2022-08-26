美網︱未打針無法入境美國　祖高域繼澳網再缺席大滿貫

剛奪得溫布頓網球賽冠軍的前「一哥」祖高域（Novak Djokovic），由於未有接種新冠疫苗而不能前往紐約，將會缺席下星期舉行的美國公開賽。祖高域是網壇內少有不接種疫苗的網球員，而他周四（25日）亦在個人社交網絡Twitter，親證自己即將缺戰美網。
由於美國現時法例列明，外來人士必須於上機前及入境時，提供已完成接種新冠疫苗的證明，否則不能進入美國境內。
祖高域在Twitter寫着：「遺憾地，我今年不能夠前往紐約參加美網，希望我國的球員能表現突出。我會繼續保持良好狀態及正面態度，等待可再戰美網的機會。」
未有接種疫苗一事已令祖高域缺席澳網，失去衛冕的機會，而美網當局隨後亦發聲明：「祖高域是偉大球手，由於聯邦政府對非公民實施嚴格的接種疫苗規限，很不幸地他不可參加2022美網比賽，我們期待他2023年賽事中再度參賽。」
美網抽籤 細威次圈或鬥干達維特
美國網球公開賽於周四完成抽籤，作告別戰的莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）首圈遇黑山球手，若然晉級，次圈就得硬撼賽事2號種子干達維特（Anett Kontaveit）。
擁有23個大滿貫的莎蓮娜威廉絲將會先鬥黑山球手，晉級的話即迎來硬仗，會與2號種子，愛沙尼亞的干達維特。若然繼續過關，「細威」可能在第4圈面對的球手尚有去年賽事亞軍，加拿大的費蘭迪絲（Leylah Fernandez），然後在8強鬥查貝雅（Ons Jabeur）。
世界排名第1的波蘭球手施維雅迪（Iga Swiatek）與4號種子來自西班牙的芭杜莎（Paula Badosa）在另一條線。兩位前冠軍，即日本球星大坂直美與英國甜心拉杜卡露（Emma Raducanu）有可能在第3圈狹路相逢。
男單方面，首號種子梅韋迪夫（Daniil Medvedev）首圈鬥東道主球手高斯路夫（Stefan Kozlov），而2號種子拿度（Rafael Nadal）先遇日裔澳洲球手土方林奇。若然梅韋迪夫一直晉級，4強或鬥希臘名將西斯柏斯（Stefanos Tsitsipas），而拿度若晉4強可能鬥3號種子，被視為其接班人的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。