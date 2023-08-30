美網｜梅韋迪夫僅失2局輕鬆過關　艾卡拉斯藉對手因傷退賽晉級

今年的最後一項大滿貫的美國公開賽已經展開，賽事的第3種子，2021年冠軍的梅韋迪夫（Daniil Medvedev），在首圈面對來自匈牙利的巴拉斯（Attila Balazs）。在全場只失2局之下，只花74分鐘就將對手淘汰。而世界排名第一的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在另一邊廂，因為對手的受傷而提前晉級。

來自俄羅斯的梅韋迪夫，在2021年曾經取得這個職業生涯唯一的大滿貫。梅韋迪夫首盤先打破巴拉斯的發球局領先，雖然巴拉斯在第3局保住發球，但首盤仍輸1:6的局數而落後。第2盤面對這位前屆冠軍，巴拉斯同樣只能保住一個自己的發球局，再輸多一盤的1:6。到第3盤，梅韋迪夫將巴拉斯全面擊潰，再贏一盤6:0，最終梅韋迪夫在連贏3盤之下，在僅花74分鐘就勝出。