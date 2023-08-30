美網｜梅韋迪夫僅失2局輕鬆過關　艾卡拉斯藉對手因傷退賽晉級

今年的最後一項大滿貫的美國公開賽已經展開，賽事的第3種子，2021年冠軍的梅韋迪夫（Daniil Medvedev），在首圈面對來自匈牙利的巴拉斯（Attila Balazs）。在全場只失2局之下，只花74分鐘就將對手淘汰。而世界排名第一的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在另一邊廂，因為對手的受傷而提前晉級。
來自俄羅斯的梅韋迪夫，在2021年曾經取得這個職業生涯唯一的大滿貫。梅韋迪夫首盤先打破巴拉斯的發球局領先，雖然巴拉斯在第3局保住發球，但首盤仍輸1:6的局數而落後。第2盤面對這位前屆冠軍，巴拉斯同樣只能保住一個自己的發球局，再輸多一盤的1:6。到第3盤，梅韋迪夫將巴拉斯全面擊潰，再贏一盤6:0，最終梅韋迪夫在連贏3盤之下，在僅花74分鐘就勝出。
伊斯拿生涯最後賽事晉級
至於上屆冠軍的艾卡拉斯，首圈對手是德國的高伊化（Dominik Koepfer），對手在第2盤的時間，因為膝傷而宣布退出，令艾卡拉斯得以提前晉級。另外，今屆賽事作為告別的美國老將伊斯拿（John Isner），在花了兩個多小時擊敗阿根廷的迪亞斯阿哥斯達（Facundo Diaz Acosta），令他的最後賽事仍未告別。
女單方面，兩屆冠軍雲露絲威廉絲（Venus Williams）首圈就以盤數0:2不敵比利時的米倫（Greet Minnen），令這位已43歲的老牌球手完成第24次參賽。