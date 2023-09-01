美網｜次圈出局梅利認要面對現實　伊斯拿苦戰4小時後淚別賽場

曾經贏過2012年美國公開賽冠軍，英國的梅利（Andy Murray）在今屆賽事的次圈止步。他以0:3的盤數不敵保加利亞球手迪米托夫（Grigor Dimitrov）出局。他賽後指，自己要接受自己不可能再挑戰最高的水平。而同樣出局，也有今屆賽事後退役的美國球手伊斯拿（John Isner）。
梅利在次圈面對賽事的19號種子迪米托夫。在他2019年傷癒復出後，從未打入大滿貫16強的梅利，在今場賽事同樣受挫。他先輸兩盤3:6及4:6，在第3盤的比賽，他更以1:6不被擊敗，令迪米托夫直落贏3盤晉級。
梅利賽後表示：「這是不可能再挑戰最高的水平。沒能打出自己有過的水準，是令人失望的。可能我是要接受，打入更後的比賽階段或是感覺一切我是可能做的，它們其實已經不存在。」
伊斯拿淚別球場
至於在賽前已表示會在美網後退役的美國球手伊斯拿，在另一場的次圈，面對同胞的莫奧（Michael Mmoh）雙方打到進入比賽的第5盤，莫奧以細分10:7擊敗伊斯拿，令這位38歲球手在賽場畢業。伊斯拿今仗一度連贏兩盤領先，不過在關鍵第3盤被對手迫至決勝局，並在決勝局勝出而避過出局後，莫奧再取多一盤追平。伊斯拿展示其頑強戰力，令雙方要戰至第5盤的決勝局，然而25歲的莫奧還是取得最終勝利，結束這場3小時57分鐘的比賽。伊斯拿賽後向球迷揮手淚別，告別職業球員的生涯。
伊斯拿賽後表示：「我留下的記憶會是甚麼呢？我不確定。我只是想我的同僚們會記得我，是一個在場外很易相處的人。我想我與在我面對的人，與我同時代的或是年輕一輩，關係都很好。在我離開一段時間後，我永遠都會在他們那個角落。我只想自己留下的遺產是人們覺得與我很好相處。」
保持世界最長比賽紀錄
伊斯拿雖然世界排名最高只有第8，也從未在大滿貫取得冠軍甚至打入決賽。不過他在2010年溫布頓網球賽，與來自法國的對手所創下的世界最長時間的網球賽事以及最多局數的比賽，至今仍是紀錄，他當時與對手對賽了11小時5分鐘，共花了3天進行183局的比賽，隨着網球將長盤制逐漸取消，這樣的紀錄也難以再打破，不過伊斯拿在2018年的溫布頓也與對手打了6小時36分，也是史上第4長的比賽。