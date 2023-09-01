美網｜次圈出局梅利認要面對現實　伊斯拿苦戰4小時後淚別賽場

曾經贏過2012年美國公開賽冠軍，英國的梅利（Andy Murray）在今屆賽事的次圈止步。他以0:3的盤數不敵保加利亞球手迪米托夫（Grigor Dimitrov）出局。他賽後指，自己要接受自己不可能再挑戰最高的水平。而同樣出局，也有今屆賽事後退役的美國球手伊斯拿（John Isner）。 梅利在次圈面對賽事的19號種子迪米托夫。在他2019年傷癒復出後，從未打入大滿貫16強的梅利，在今場賽事同樣受挫。他先輸兩盤3:6及4:6，在第3盤的比賽，他更以1:6不被擊敗，令迪米托夫直落贏3盤晉級。

梅利賽後表示：「這是不可能再挑戰最高的水平。沒能打出自己有過的水準，是令人失望的。可能我是要接受，打入更後的比賽階段或是感覺一切我是可能做的，它們其實已經不存在。」 伊斯拿淚別球場 至於在賽前已表示會在美網後退役的美國球手伊斯拿，在另一場的次圈，面對同胞的莫奧（Michael Mmoh）雙方打到進入比賽的第5盤，莫奧以細分10:7擊敗伊斯拿，令這位38歲球手在賽場畢業。伊斯拿今仗一度連贏兩盤領先，不過在關鍵第3盤被對手迫至決勝局，並在決勝局勝出而避過出局後，莫奧再取多一盤追平。伊斯拿展示其頑強戰力，令雙方要戰至第5盤的決勝局，然而25歲的莫奧還是取得最終勝利，結束這場3小時57分鐘的比賽。伊斯拿賽後向球迷揮手淚別，告別職業球員的生涯。