美網︱泰科爾成16年來東道主首位四強球手　港將黃澤林晉青年組八強

24歲美國球手泰科爾（Frances Tiafoe），成為16年來首位打入美國公開賽四強的東道主球手。他在八強以3:0的盤數擊敗俄羅斯的魯布列夫（Andrey Rublev）。至於香港球手的黃澤林，在美網的青年組打入八強，追平個人在大滿貫賽事的成績。

在第4圈淘汰拿度（Rafael Nadal）的泰科爾，沒想過能擊敗這位網球的傳奇球手。而在八強的比賽，他再面對世界排名第11的魯布列夫。在首兩盤泰科爾都需要戰至決勝局，其中第2盤的決勝局，泰科爾直落以7:0的分數取勝。而在第3盤，泰科爾在第8局打破魯布列夫的發球後，終以6:4的局數再贏多盤，以3:0的盤數擊敗對手晉級。

泰科爾是自2006年的洛迪克（Andy Roddick）之後，首位在美網打入四強的美國球手。他表示：「這是瘋狂的，48小時前我才贏得生卸中最大的勝仗。要收起它，再揭開自己的下一頁是困難的，不過我做得到了，現在我打入四強了。我想主場比賽就像這樣，這場地很難以置信。在球場上，我總會尋找到方法，就繼續享受着這一或是兩場比賽吧。」

八強鬥3號種子

至於在青年組，香港球手的黃澤林在男單第3圈擊敗來自秘魯的Gonzalo Bueno。黃澤林首盤雖然要與對方打至決勝局才贏細分7:5，不過在第2盤就在最後連贏5局之下，以6:2的局數再贏一盤，以盤數2:0晉身八強。並將會面對青年組的3號種子，瑞士的Kilian Feldbausch。