美網｜祖高域決賽挫梅韋迪夫　追平歷史最多大滿貫冠軍紀錄

塞爾維亞的祖高域（Novak Djokovic），終於取得其個人第24個大滿貫賽事的冠軍。在周日（10日）的美國公開賽決賽，祖高域以直落3盤擊敗2021年的冠軍梅韋迪夫（Daniil Medvedev），成功一報2021年決賽之仇。

這是兩年前決賽的翻版，當時的祖高域在爭取成為自1969年後的首位取得「金滿貫」的球手。可是他在決賽不敵梅韋迪夫，令他功虧一簣。然而今次的決賽，祖高域因為在溫布頓的決賽失手，肯定是無法在今年再爭取金滿貫，但他還有另一個紀錄，就是追平女子網球名將考特（Margaret Court）保持了50年的最多大滿貫冠軍紀錄。