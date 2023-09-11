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體育
2023-09-11 12:32:28

美網｜祖高域決賽挫梅韋迪夫　追平歷史最多大滿貫冠軍紀錄

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祖高域奪得個人第24個大滿貫冠軍。(美聯社)

祖高域奪得個人第24個大滿貫冠軍。(美聯社)

塞爾維亞的祖高域（Novak Djokovic），終於取得其個人第24個大滿貫賽事的冠軍。在周日（10日）的美國公開賽決賽，祖高域以直落3盤擊敗2021年的冠軍梅韋迪夫（Daniil Medvedev），成功一報2021年決賽之仇。

這是兩年前決賽的翻版，當時的祖高域在爭取成為自1969年後的首位取得「金滿貫」的球手。可是他在決賽不敵梅韋迪夫，令他功虧一簣。然而今次的決賽，祖高域因為在溫布頓的決賽失手，肯定是無法在今年再爭取金滿貫，但他還有另一個紀錄，就是追平女子網球名將考特（Margaret Court）保持了50年的最多大滿貫冠軍紀錄。

祖高域抱着女兒慶祝時感觸。(美聯社) 祖高域穿上24的T裇，表示自己24次贏得大滿貫冠軍。(美聯社) 祖高域在美網奪得冠軍。(美聯社) 祖高域在美網奪得冠軍。(美聯社) 梅韋迪夫比賽期間跌倒。(美聯社) 祖高域上前扶起倒地的梅韋迪夫。(美聯社) 前紐約市長彭博入場觀戰。(美聯社)

世界排名重上第一

在周日的決賽，祖高域首盤先贏局數6:3。不過比賽在第2盤陷入膠着，雙方要戰至決勝局，祖高域僅贏細分7:5。然而第3盤，梅韋迪夫似乎還是難敵天氣及體力，最終再輸一盤3:6，以盤數0:3不敵祖高域。祖高域個人第4次在美網奪標，同時也是他第24個大滿貫錦標，肯定是男子網球員的紀錄。

他在賽後表示：「這明顯說明世界屬於我。我在孩童時代曾夢想過在體育上取得最高的成就，這讓我和我家人在困難時獲得很多。我從沒想過自己會在這裡，不過這幾年讓我知道，我可以創造歷史，那為何不掌握住它？」祖高域在即將公布的新世界排名，亦將會取代艾卡拉斯（Carlos Alcaraz），重返世界第一。

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