美網｜艾卡拉斯輕鬆再晉一級　中國鄭欽文首次大滿貫入八強

世界排名第一的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz），在美國公開賽的16強賽事，輕鬆以3:0的盤數淘汰意大利的艾拿迪（Matteo Arnaldi）。至於另一位前美網冠軍的梅韋迪夫（Daniil Medvedev ），在另一場的16強賽事，在落後一盤下，以3:1的盤數反勝澳洲的迪米勒（Alex de Minaur）晉級，將與同胞的魯布列夫（Andrey Rublev）。

上屆冠軍的艾卡拉斯，在今仗面對世界排名61的艾拿迪，首盤在打破對方一次發球局下，先贏局數6:3。第2盤的比賽，艾拿迪首局已被破發，並再輸一盤3:6。領先兩盤的艾卡拉斯，第3盤雖然一度被破發，但之後艾卡拉斯亦同樣打破艾拿迪發球局，將局數追回，最終亦在最後一局打破多次發球局，以6:4再贏一盤，以直落3盤取勝。