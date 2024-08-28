美網｜英國老將伊雲斯淘汰卡查洛夫　苦戰5個半鐘破張德培紀錄

28歲的卡查洛夫是賽事的23號種子，首盤他與伊雲斯已經要打到決勝局，才以細分的8:6領先。但第2盤再次打到決勝局，伊雲斯就贏7:2追平盤數。第3盤同樣要進行決勝局，伊雲斯再贏7:4，盤數反先2:1。不過第4盤卡查洛夫以局數6:4，再次將盤數追平。決勝的第5盤卻出現戲劇性的戰果，卡查洛夫在領先局數4:0之下，連失6局，被伊雲斯以6:4反勝，最終贏盤數3:2晉級。比賽合共花了約5小時35分鐘才完成。

伊雲斯賽後表示：「我只在嘗試盡力戰鬥，在落後0:4的時候我以為我會出局。我今日有點頭痛，在比賽中如地獄一樣，我只想返回床上。」這是打破了美網史上最長途的比賽，此前的紀錄是在1992年的男單四強，由艾特堡（Stefan Edberg）對張德培的比賽，今場的時間比該仗再多9分鐘。

大坂直美相隔3年再報捷

男單的另外兩名前列種子，「一哥」的仙拿（Jannik Sinner）以3:1盤數擊敗美國的麥堅斯麥當奴（Mackenzie McDonald），而西班牙的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）亦以同樣的盤數擊敗澳洲的華裔球手塗辰立（Li Tu）。在女單，兩屆冠軍的日本球手大坂直美，以2:0的盤數擊敗拉脫維亞的奧絲達賓高（Jelena Ostapenko），這是她自2021年以來首次在美網取勝。她賽後感觸表示：「我嘗試在走出來的時候不要哭。我記得去年我在看Coco（嘉奧芙）比賽，我就非常想再次踏足這球場。我不知道我可否，無論是體能上和運動上。就在這球場，這氣氛比賽已經給我很大意義，所以感謝大家。」