美網︱莎蓮娜威廉絲計劃賽後退役

今年最後的一項大滿貫錦標美國公開賽，將會在月底舉行。女單前世界排名第一，23個大滿貫得主的莎蓮娜威廉絲（Serena Williams），在6月的溫布頓復出之後，於正舉行的多倫多公開賽獲勝後，透露退役的計劃。

40歲的莎蓮娜自去年溫網因傷退賽後，休息近一年才復出。不過莎蓮娜在單打首圈就出局。在周一(8日)的多倫多公開賽首圈，莎蓮娜擊敗西班牙的Nuria Parrizas Diaz，取得14個月以來的首仗勝利。在賽後莎蓮娜在Instragram透露自己退役的想法。莎蓮娜表示「時間正在倒數。我將會很享受未來的數個星期。」

退役後打算再添丁

莎蓮娜表示，在雜誌Vogue寫下自己的想法「不幸地我沒有準備好去贏今年的溫布頓，而我也不知道，我是否準備在紐約（美網）勝出。不過我會去試。」她表示：「我知道有些球迷夢想我可在那天於倫敦追平Margaret Court的紀錄，然後在紐約（美網）打破她的紀錄，之後在頒獎禮上說再見。我收到的，這是很夢幻，不過我不是在尋求一些儀式，最後在場的時刻。我不擅長說再見，這是世界最壞的。但請了解，我對你們的感激遠勝於任何文字的描述。」

莎蓮娜又在雜誌透露，自己退役後計劃更多時間與5歲的女兒及丈夫Alexis一起，又指她計劃再添多一個孩子。莎蓮娜過去23次奪大滿貫冠軍，與Margaret Court的24個大滿貫只差一次。