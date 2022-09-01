美網︱莎蓮娜次圈未告別　2:1擊敗二號種子再晉一級

戰畢今屆美國公開賽，就會退役的女子網球傳奇莎蓮娜威廉絲（Serena Williams），雖然已經不復當年勇。但40歲的「細威」仍是難纏的對手。在美網女單的次圈，面對世界排名第2，愛沙尼亞的干達維特（Anett Kontaveit），還能以2:1的盤數擊敗對手，晉身下一圈。

在溫布頓經歷「一輪遊」，不過在最後的一個賽事，莎蓮娜以最強的狀態應戰。在首圈成功過關後，細威次圈面對真正的強敵，賽事2號種子，世界排名第2的干達維特。雙方首盤就已在拉鋸，在各自保住頭4個發球局，第9局干達維特在無壓力下失誤，被細威首度破發，不過干達維特之後力挽狂瀾，同樣打破細威發球局，令比賽要進入決勝局。細威在決勝局以7:4的比數取勝，先獲得第1盤。

干達維特在第2盤急起直追，在連破細威兩個發球局後，一度領先局數3:0。雖然細威之後都有破發，但第2盤干達維特仍以6:2的局數取勝。在決勝第3盤，比賽再陷拉鋸，在第2及3局再次互球發球局。不過細威之後就取得優勢，並以6:2的局數取下第3盤，以盤數2:1將干達維特淘汰。

梅利反勝美國小將晉級

莎蓮娜賽後表示：「（退役）在這裡並不趕急，這還留下一點時間給我。我也是一個很好的球手，因此我要做到最好，我喜歡接受挑戰，我從小就接受挑戰。我有很多比賽沒法參與，不過我的練習也做到最好。在過去幾場比賽沒有表現到，不過來到紐約就展示出來了。」細威下一圈的對手會是世界排名48，澳洲的Ajla Tomljanovic。

另外在男單的次圈，英國的梅利（Andy Murray）以3:1的盤數反勝20歲美國球手Emilio Nava。