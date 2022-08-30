美網︱莎蓮娜首圈過關　西斯柏斯負外圍賽球手

賽前已表示這是最後的一次參與美國公開賽，女子網球壇的傳奇莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）在首圈面對黑山的Danka Kovinic，「細威」最後以兩盤6:3，成功擊敗對手晉級。不過希臘的西斯柏斯（Stefanos Tsitsipas）在男單首圈爆冷，以1:3的盤數不敵循外圍賽晉級的哥倫比亞球手Daniel Elahi Galan。

曾經世界排名第一，23個大滿貫冠軍，40歲的細威在最後的一次美網，首圈已吸引2.5萬球迷入場支持。面對世界排名80的Danka Kovinic，細威首盤其實並不輕鬆，在連贏兩局之後，卻被對手兩破發球局下，被追平局數3:3，不過細威之後連贏3局，以6:3的局數贏得第一盤。在第2盤，細威已取得比賽的節奏，在沒有再被對手打破發球局之下，同樣再贏一盤6:3，以盤數2:0淘汰對手晉級。

次圈對2號種子

莎蓮娜賽後表示：「我沒有期待過甚麼。我永遠都只是在場內做到自己最好的，我永遠在這裡都覺得很舒適。看台真的是瘋狂，這幫我捱過去，我真的很興奮，我已經收到了。」莎蓮娜下一圈的對手會是賽事的2號種子，愛沙尼亞的干達維特（Anett Kontaveit）。

不過在男單就出現冷門賽果，世界排名第5，希臘的西斯柏斯面對由外圍賽晉級的Daniel Elahi Galan。西斯柏斯首盤就以0:6的局數落後，次盤也未見起色，再輸一盤1:6。面對即將出局之下，西斯柏斯第3盤才以6:3追回一盤，不過在第4盤仍以5:7的局數落敗，最終盤數輸1:3出局。