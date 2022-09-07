美網︱魯迪挫巴列天尼晉級四強　若奪冠排名將登上首位

男單世界排名第7，挪威的魯迪（Casper Ruud）在美國公開賽的八強，以盤數3:0擊敗意大利巴列天尼（Matteo Berrettini），將與俄羅斯的卡查洛夫（Karen Khachanov）爭入決賽。而他是其中一位在決賽勝出就可以升上世界排名第1的球手。

賽事的5號種子，魯迪在八強面對巴列天尼，二人在兩年前也曾在美網相遇過，而巴列天尼當時以盤數3:0將魯迪淘汰。不過相隔兩年後，魯迪的實力已取得大進。在今場比賽，魯迪首盤已接連打破巴列天尼首兩個發球局，以5:0的局數領先，並以6:1先取下第一盤。之後第二盤，魯迪仍然是表現較佳的一位，在一度領先局數5:1之下，雖然巴列天尼打破魯迪的一次發球，一度追近局數至4:5，然而魯迪再贏多局，以局數6:4取下第2盤。

到第3盤的比賽，雙方雖然都互有破發，但仍未分到勝負之下，要進入決勝局。魯迪在決勝局先取下3分領先下，巴列天尼雖然負隅頑抗，但最終仍輸細分4:7，魯迪連贏3盤取勝過關。而他將會在四強遇上擊敗基利奧斯（Nick Kyrgios）的俄羅斯球手卡查洛夫。

艾卡拉斯同樣有機會爭「世一」

魯迪賽後表示：「在比賽開始時，我沒想過自己有機會成為世界第一。這是所有的年輕球手都希望得到的事。這是給我一點額外的推動力去戰鬥。如果我在離開紐約之時能成為世界第一，這將是非常幸運。不過我沒有想太多。」而同樣有機會升上「世一」，還有排名第4的西班牙球手艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。

至於女單，世界排名第5的查貝雅（Ons Jabeur）以2:0的盤數淘汰澳洲的Ajla Tomljanovic晉身四強，將會面對淘汰美國嘉奧芙（Coco Gauff）的法國球手加茜亞（Caroline Garcia）。