美網｜黃澤林外圍賽今晚11時鬥中華台北球手　now630免費播(附連結)

今次是黃澤林繼今年法網及溫網後，第3次出戰大滿貫成年組賽事，之前兩次皆在外圍賽首圈止步。男單最新世界排名創新高至153位的Coleman，首度在美網外圍賽亮相，面對世界排名116位、兩年前曾晉級溫網8強的智利球手加連，在先失一盤的情況下，最終以4:6、7:6(7:4)、6:3反勝，次圈將與世界排名186位的中華台北球手許育修爭逐。該位25歲中華台北球手世界排名雖然較低，但與黃澤林一樣贏過美網青年組雙打冠軍，去年更成功打入美網正賽第二圈，實力不容忽視，Coleman只要贏埋呢場，首度晉身大滿貫正賽將會只差一步。