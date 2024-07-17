美職聯｜國際邁亞密冇美斯讓車馬炮

東岸二哥國際邁亞密，上周末輪空，不過包辦球隊聯賽24球及14次助攻的兩大球王美斯與蘇亞雷斯，剛踢罷美洲國家盃不久，是役當然無緣亮相；就連中場大將布斯基斯，今場要停賽。縱然另一星級戰將佐迪艾巴，今戰將與巴拉圭中場迪亞高高美斯一同刑滿復出，但3大主力同時缺陣的影響太大。前線續由季內僅入5球的厄瓜多爾前鋒李安納度甘賓拿擔大旗，難言信心。

美職戰果難捉，近期賽事頻密下，不少實力分子近期相繼落敗，就連東、西岸班霸國際邁亞密與FC洛杉磯亦不例外。本周中快車，缺少3大星級主力的國際邁亞密，陣容天殘地缺，如讓車馬炮，香港時間周四早上迎戰上仗反彈贏波的FC多倫多，主隊不值捧得太熱！(球賽編號FB8033，7月18日07:30開賽)

恩斯治尼壓陣FC多倫多

對手FC多倫多雖只排東岸第8，客場演出亦差，早前更曾連敗；但喜見球隊上仗主場2比1反勝費城聯止跌，今仗出戰有一定搶分機會。畢竟，兩名意大利好波之人恩斯治尼、貝拿迪斯治，以及前紐卡素中場馬菲朗史達夫、前般尼中堅奇雲朗坐鎮這支加拿大球隊，3線均有實力外援撐場。

完成本周中及周末兩輪聯賽後，美職將會暫停約1個月，讓路予一眾歐洲列強訪美之旅；不過，明晨快車仍有西岸榜首大戰，FC洛杉磯鬥皇家鹽湖城(FB8023，7月18日10:45開賽)，兩隊對攻可期，入球必多！

