美職聯｜國際邁亞密季後賽決賽遇溫哥華白帽　梅拿：非我與美斯決戰

美職聯季後賽的總決賽，將在美國時間的周末（6日）舉行。而在上周末（11月29日），溫哥華白帽在西岸決賽擊敗聖地亞哥FC，而國際邁亞密就在東岸贏了紐約城，兩隊將決賽碰頭。不過溫哥華主將的湯馬士梅拿（Thomas Muller）就表示，這場決賽並非他與美斯（Lionel Messi）之間的對壘。

在世界冠軍球會盃後，以自由身加盟溫哥華白帽的湯馬士梅拿，在上周末的決賽，溫哥華以3:1作客輕取聖地亞哥，而國際邁亞密同日就以5:1大炒紐約城。令決賽的話題變成梅拿對美斯，美斯的阿根廷在2014年的世界盃決賽及2010年的世界盃八強都與梅拿的德國隊碰頭，2次梅拿都贏，而他們2人共10次在不同比賽的交手，美斯只贏得3次。梅拿在賽後表示：「這不是美斯對上湯馬士梅拿。這是邁亞密對白帽。可能他們依靠他，多過我們需要我，因為我們有一個良好的團體。」他指：「我享受看他比賽。我認為邁亞密是很強的球隊，他們擊敗紐約的心態很強，這會是一場重要的決賽。我期待着這次決賽，就讓我們走着看，我覺得這對所有人都很重要。」