美職聯｜墨西哥前國腳卡路士韋拿退役　擔任FC洛杉磯大使

曾效力英超阿仙奴的墨西哥前鋒卡路士韋拿（Carlos Vela），在周二（27日）宣布結果職業球員生涯。而他最後效力的球會FC洛杉磯就宣布委任他成為球會的首位大使。

36歲的韋拿周二在社交平台發布退役的消息，他表示：「在我職業生涯當中，我經歷過很多特別的時刻，不過這是時候宣布要從職業足球引退。」他續指：「我無法用言語表達我對家人、還有所有給予我機會的球會及球迷，所對我的愛和支持作出的感激。能夠與大家分享我的職業生涯，我深感榮幸。」