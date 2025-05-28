美職聯｜墨西哥前國腳卡路士韋拿退役　擔任FC洛杉磯大使

曾效力英超阿仙奴的墨西哥前鋒卡路士韋拿（Carlos Vela），在周二（27日）宣布結果職業球員生涯。而他最後效力的球會FC洛杉磯就宣布委任他成為球會的首位大使。
36歲的韋拿周二在社交平台發布退役的消息，他表示：「在我職業生涯當中，我經歷過很多特別的時刻，不過這是時候宣布要從職業足球引退。」他續指：「我無法用言語表達我對家人、還有所有給予我機會的球會及球迷，所對我的愛和支持作出的感激。能夠與大家分享我的職業生涯，我深感榮幸。」
卡路士韋拿在16歲就被英超的阿仙奴看上，加入青年軍，之後曾外借及轉投西班牙聯賽，在2018年從西甲的皇家蘇斯達轉投FC洛杉磯，並為球隊贏得2022年的美職聯冠軍。韋拿在2023年底與洛杉磯約滿後一度離隊，直到2024年10月與球隊簽上短期的9個月合約重返洛杉磯，不過球隊之後決定不啟動有關續約的選項。洛杉磯會在9月為皇家鹽湖城舉行一場特別賽告別。而洛杉磯亦將韋拿委任為球會的大使。韋拿在2010年首次為墨西哥出戰過世界盃，但4年後就拒絕了國家隊徵召，並一度被國家隊冷藏，至2018年再獲選入國家隊。
Los Ángeles siempre serás muy especial para mí y mi familia. Logramos lo imposible en poco tiempo y levantamos títulos juntos. Mi corazón está lleno de gratitud.— carlos vela (@11carlosV) May 27, 2025
Gracias, LAFC. Gracias, 3252. Gracias, Los Ángeles pic.twitter.com/cMtlDB4bsJ