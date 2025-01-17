美職聯｜尼馬有傳又去美國掘金　網台爆麥巴比妒忌美斯

巴西國腳的尼馬（Neymar），日前有傳將跟隨美斯（Lionel Messi）的步伐轉到美國「搵食」。而他日前接受前巴西名將羅馬里奧（Romario）的訪問，大爆在巴黎聖日耳門時的一些消息，指當時法國國腳的基利安麥巴比（Kylian Mbappe）在美斯加盟後「有點妒忌」。

尼馬接受羅馬里奧的訪問在周四（16日）播出，他在網台上大爆聖日耳門時代的事件。他被問到會否覺得麥巴比「有點討厭」，尼馬表示：「不，他不是。我與他之間會有些事情分享，我們有過小爭吵，不過他來的時候對我們是很重要。我通常叫他做『金童』。我一直都與他一起玩，又說他會成為世上其中一位最好的球員。我一直都有幫助他，與他聊天，他也會來我處一起晚餐。」尼馬之後表示：「我們有好些年合作良好，不過在美斯來到後，他有點妒忌。他不希望將我和任何人分隔，之後有些爭吵，然後行為改變了。」