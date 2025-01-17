美職聯｜尼馬有傳又去美國掘金　網台爆麥巴比妒忌美斯

巴西國腳的尼馬（Neymar），日前有傳將跟隨美斯（Lionel Messi）的步伐轉到美國「搵食」。而他日前接受前巴西名將羅馬里奧（Romario）的訪問，大爆在巴黎聖日耳門時的一些消息，指當時法國國腳的基利安麥巴比（Kylian Mbappe）在美斯加盟後「有點妒忌」。
尼馬接受羅馬里奧的訪問在周四（16日）播出，他在網台上大爆聖日耳門時代的事件。他被問到會否覺得麥巴比「有點討厭」，尼馬表示：「不，他不是。我與他之間會有些事情分享，我們有過小爭吵，不過他來的時候對我們是很重要。我通常叫他做『金童』。我一直都與他一起玩，又說他會成為世上其中一位最好的球員。我一直都有幫助他，與他聊天，他也會來我處一起晚餐。」尼馬之後表示：「我們有好些年合作良好，不過在美斯來到後，他有點妒忌。他不希望將我和任何人分隔，之後有些爭吵，然後行為改變了。」
尼馬指：「有些自我是好的，不過你知道你不是一個人在踢球。你需要有其他人在你身邊，到處都自我中心，這是行不通的。如果沒人在身邊走身邊協助，這不可能贏到一切。」
希拉爾主帥指尼馬難復當年勇
另外，美國的ESPN在周四報道，表示包括芝加哥火焰在內的3支美職聯球會都有意邀請尼馬加盟。而尼馬目前效力的沙特阿拉伯球會希拉爾，主帥的佐治捷西斯（Jorge Jesus）就指，尼馬有權決定自己的未來：「唯一我知道的是，尼馬目前未有註冊。沙特阿拉伯聯賽是世上其中一個最好的聯賽，尼馬可能無法再達到我們需要的水平，因為不幸的事情讓他變得艱難。我不知道尼馬未來如何，他與希拉爾仍有合約，下一步如何全在他自己決定。最終都是由他與管理層去決定。」