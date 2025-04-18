美職聯｜拆解迪布尼可以加盟邊支球隊？

多個來源證實國際邁亞密擁有迪布尼嘅美職發掘權（MLS Discovery Right），不過其他球隊亦希望加入戰團，簽入呢位比利時球星。事關國際邁亞密嘅指定球員（Designated Player）數量已經由美斯（Lionel Messi）、佐迪艾巴（Jordi Alba）同布斯基斯（Sergio Busquets）佔用，所以只能夠以低過市價簽入迪布尼，令其他球隊可以高薪引誘迪布尼加盟。但如果國際邁亞密真係傾掂數簽到迪布尼，再加埋蘇亞雷斯（Luis Suarez），陣容方面絕對係星光熠熠。

火焰亦有成功簽入大名球員經驗。世界足球先生史杜哲哥夫（Hristo Stoitchkov）曾經喺2000至02年球季效力火焰，墨西哥傳奇球星白蘭高（Cuauhtemoc Blanco）亦曾經 2007至09年球季效力球隊。近年，德國球星舒韋恩史迪加（Bastian Schweinsteiger）於2017年帶領球隊打入季後賽，亦係球隊對上12年來嘅唯一一次，而瑞士球星沙基利（Xherdan Shaqiri）亦於2022至24年效力火焰。

芝加哥火焰亦據「轉會大神」羅馬諾（Fabrizio Romano）報導，表示有興趣將迪布尼帶到球隊。火焰現正由前美國國家隊教練貝希達（Gregg Berhalter）帶領並正在重建當中，加入迪布尼後將可大大加強球隊實力，有力衝冠。

表面上，同曼城一樣同屬城市足球集團（City Football Group）的紐約城，最啱迪布尼加盟，但由於曼城同迪布尼出現不和，所以有機會影響轉會嘅可能性。紐約城亦曾經簽入林伯特（Frank Lampard）、派路（Andrea Pirlo）同大衛韋拿（David Villa）呢啲大名球員。

華盛頓聯隊自從前曼聯球星朗尼（Wayne Rooney）離隊後，再沒星級球員坐鎮。球隊而家有兩位指定球員，不過目前只有迪布尼的比利時同鄉賓迪基（Christian Bentake）在陣中，另一位指定球員中場基列治（Mateusz Klich），如今正代表阿特蘭大聯上陣。

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