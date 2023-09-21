美職聯｜美斯上陣半個鐘肌肉疲勞換出邁亞密照炒對手　主帥擬留力爭雙冠（附比賽精華）

上仗對阿特蘭大聯美斯與艾巴齊齊缺陣，邁亞密結果以2:5不敵對手，是球隊13仗以來的首場敗仗。今仗二人復任正選，美斯開賽亦有多個機會，只是他的射門僅僅高出。然而戰至34分鐘美斯被換出，不過他離場時未有顯得痛楚，而4分鐘後艾巴亦被換出。缺少兩大球星，邁亞密上半場補時由法利亞斯（Facundo Farias）補射建功，半場領先一球。

擁有阿根廷球王美斯（Lionel Messi）的國際邁亞密，在美職聯的比賽雖然美斯與隊友的佐迪艾巴（Jordi Alba）早段已經換出，但球隊仍以4:0擊敗FC多倫多。賽後主帥謝拉度馬天奴（Gerardo Martino）表示美斯與艾巴只是肌肉疲勞而休息，但稱不會讓二人在下周日上陣，以留力在下周三的美國聯賽盃決賽。

換邊後邁亞密的隊友未放慢手腳，再由羅拔泰萊（Robert Taylor）的梅開二度以及克馬斯治（Benjamin Cremaschi）的入球，以4:0擊敗對手。邁亞密贏波之後，在東岸升上第13位，與季後賽附加賽席位的華盛頓聯只差5分，而且少打兩場。邁亞密下周日會對奧蘭多城，不過他們下周三會出戰美國聯賽盃，與侯斯頓戴拿模爭奪冠軍，這將是邁亞密史上的第2個決賽。

馬天奴：只不過是疲勞

馬天奴在賽後回應美斯及艾巴的狀況：「他們沒有機會在周日上陣。我知道我們有決賽要打，不過如果他們不能比賽還是不會上陣的。」馬天奴又指：「他們有正常訓練，而我們覺得他們是準備好上陣的。我不相信是甚麼新鮮事，也不是甚麼轉壞，只不過是疲勞。我們想這不是肌肉受傷。我剛才也與他談過，不過我們需要小心點，之後幾日也要好好照顧他。」

邁亞密將面對一個頻繁的賽期，下周三的比賽起，他們將要在17日內進行6場比賽，然而這是邁亞密創會以來，繼聯盟盃後的第2個決賽，也是美斯為邁亞密爭取的第2項錦標。而美斯在加盟至今為邁亞密上陣了11次，當中主要都是盃賽，並取得11球及5次助攻，不過他只在美職上陣3次，並錄得1個入球及2個助攻。