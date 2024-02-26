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體育
2024-02-26 13:12:12

美職聯｜美斯入波領國際邁亞密迫和　今場門票最貴79萬美元（附比賽精華）

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美斯補時建功為國際邁亞密迫和1:1。(路透社)

美斯補時建功為國際邁亞密迫和1:1。(路透社)

看美斯（Lionel Messi）認真踢足90分鐘要多少錢，或者5,000港元真的不夠。在新一季美職聯的第2場，美斯帶領國際邁亞密，再次踢足全場，並在補時為球隊迫和洛杉磯銀河1:1，然而這場比賽最貴門票達近79萬美元（約618.1萬港元），而且平均門票價格也近3,000美元（約23,474港元）。

上仗交出助攻，為國際邁亞密主場取得3分之後，邁亞密作客洛杉磯，迎戰另一支美職觸目隊伍的洛杉磯銀河。銀河過去擁有過不少大名球星，而隊中目前也有前烏拉圭國腳的馬田卡沙利斯（Martin Caceres）、前日本國腳的吉田麻也及山根視來。主場的銀河上半場有前巴塞隆拿青年中場佩治（Riqui Puig），在一眾前巴塞老大哥面前射失12碼。不過他們仍在下半場75分鐘，由祖維積（Dejan Joveljic）建功領先。可是馬克迪加度（Mark Delgado）在87分鐘領第2面黃牌被逐，讓銀河打少一個。結果美斯在補時2分鐘與佐迪艾巴（Jordi Alba）的合作，門前攻入新一季的首個入球，令邁亞密以1:1迫和銀河。

美斯在新一季美職取得首個入球。(路透社) 國際邁亞密1:1迫和洛杉磯銀河。(路透社) 國際邁亞密1:1迫和洛杉磯銀河。(路透社) 國際邁亞密1:1迫和洛杉磯銀河。(路透社) 國際邁亞密1:1迫和洛杉磯銀河。(路透社) 國際邁亞密1:1迫和洛杉磯銀河。(路透社) 國際邁亞密1:1迫和洛杉磯銀河。(路透社)

平均門票價格最貴十場都與邁亞密有關

今場比賽的關注點，還有比賽的門票。據外國媒體報道今場比賽最貴的門票達到789,813.67美元，而全場的門票平均價格也是今季美職聯最高，達2,936.75美元，與4,880港元的表演賽門票相比也有4倍以上差距。而根據媒體綜合今季美職聯的門票價格，最高10場比賽之中，有6場與國際邁亞密相關，而平均數的頭10場，都全部與邁亞密有關。

不少媒體指出，在美斯加盟美職聯後，令足球在美國成為風潮，而不少球隊亦特別將對國際邁亞密的門票價格提高。而邁亞密自身，就將與費城聯及紐約城兩支爭標熱門的對賽票價亦提高。而美斯及邁亞密，成為了美職聯球會「會生金蛋的雞」。

今季美聯職最貴10場門票

對賽 票價（美元）
洛杉磯銀河對國際邁亞密 789,813.67
新英倫革命對國際邁亞密 43,825.69
國際邁亞密對費城聯 37,023.17
國際邁亞密對紐約城 18,030.95
FC多倫多對國際邁亞密 17,461.93
哥倫布機員對國際邁亞密 15,120.23
FC洛杉磯對哥倫布機員 10,104.33
華盛頓聯隊對紐約紅牛 9,715.71
紐約城對夏洛特FC 9,715.71
奧蘭多城對拿舒維爾 9,715.71

今季美聯職平均最貴10場門票

對賽 票價（美元）
洛杉磯銀河對國際邁亞密 2,936.75
費城聯對國際邁亞密 1,048.07
FC多倫多對國際邁亞密 834.9
CF蒙特利爾對國際邁亞密 770.66
哥倫布機員對國際邁亞密 720.65
溫哥華白帽對國際邁亞密 648.6
國際邁亞密對費城聯 643.78
紐約城對國際邁亞密 550.75
華盛頓聯隊對國際邁亞密 548
國際邁亞密對紐約城 535.55
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