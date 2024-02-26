美職聯｜美斯入波領國際邁亞密迫和　今場門票最貴79萬美元（附比賽精華）

看美斯（Lionel Messi）認真踢足90分鐘要多少錢，或者5,000港元真的不夠。在新一季美職聯的第2場，美斯帶領國際邁亞密，再次踢足全場，並在補時為球隊迫和洛杉磯銀河1:1，然而這場比賽最貴門票達近79萬美元（約618.1萬港元），而且平均門票價格也近3,000美元（約23,474港元）。

上仗交出助攻，為國際邁亞密主場取得3分之後，邁亞密作客洛杉磯，迎戰另一支美職觸目隊伍的洛杉磯銀河。銀河過去擁有過不少大名球星，而隊中目前也有前烏拉圭國腳的馬田卡沙利斯（Martin Caceres）、前日本國腳的吉田麻也及山根視來。主場的銀河上半場有前巴塞隆拿青年中場佩治（Riqui Puig），在一眾前巴塞老大哥面前射失12碼。不過他們仍在下半場75分鐘，由祖維積（Dejan Joveljic）建功領先。可是馬克迪加度（Mark Delgado）在87分鐘領第2面黃牌被逐，讓銀河打少一個。結果美斯在補時2分鐘與佐迪艾巴（Jordi Alba）的合作，門前攻入新一季的首個入球，令邁亞密以1:1迫和銀河。