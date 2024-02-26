美職聯｜美斯入波領國際邁亞密迫和　今場門票最貴79萬美元（附比賽精華）

看美斯（Lionel Messi）認真踢足90分鐘要多少錢，或者5,000港元真的不夠。在新一季美職聯的第2場，美斯帶領國際邁亞密，再次踢足全場，並在補時為球隊迫和洛杉磯銀河1:1，然而這場比賽最貴門票達近79萬美元（約618.1萬港元），而且平均門票價格也近3,000美元（約23,474港元）。
上仗交出助攻，為國際邁亞密主場取得3分之後，邁亞密作客洛杉磯，迎戰另一支美職觸目隊伍的洛杉磯銀河。銀河過去擁有過不少大名球星，而隊中目前也有前烏拉圭國腳的馬田卡沙利斯（Martin Caceres）、前日本國腳的吉田麻也及山根視來。主場的銀河上半場有前巴塞隆拿青年中場佩治（Riqui Puig），在一眾前巴塞老大哥面前射失12碼。不過他們仍在下半場75分鐘，由祖維積（Dejan Joveljic）建功領先。可是馬克迪加度（Mark Delgado）在87分鐘領第2面黃牌被逐，讓銀河打少一個。結果美斯在補時2分鐘與佐迪艾巴（Jordi Alba）的合作，門前攻入新一季的首個入球，令邁亞密以1:1迫和銀河。
平均門票價格最貴十場都與邁亞密有關
今場比賽的關注點，還有比賽的門票。據外國媒體報道今場比賽最貴的門票達到789,813.67美元，而全場的門票平均價格也是今季美職聯最高，達2,936.75美元，與4,880港元的表演賽門票相比也有4倍以上差距。而根據媒體綜合今季美職聯的門票價格，最高10場比賽之中，有6場與國際邁亞密相關，而平均數的頭10場，都全部與邁亞密有關。
不少媒體指出，在美斯加盟美職聯後，令足球在美國成為風潮，而不少球隊亦特別將對國際邁亞密的門票價格提高。而邁亞密自身，就將與費城聯及紐約城兩支爭標熱門的對賽票價亦提高。而美斯及邁亞密，成為了美職聯球會「會生金蛋的雞」。
今季美聯職最貴10場門票
|對賽
|票價（美元）
|洛杉磯銀河對國際邁亞密
|789,813.67
|新英倫革命對國際邁亞密
|43,825.69
|國際邁亞密對費城聯
|37,023.17
|國際邁亞密對紐約城
|18,030.95
|FC多倫多對國際邁亞密
|17,461.93
|哥倫布機員對國際邁亞密
|15,120.23
|FC洛杉磯對哥倫布機員
|10,104.33
|華盛頓聯隊對紐約紅牛
|9,715.71
|紐約城對夏洛特FC
|9,715.71
|奧蘭多城對拿舒維爾
|9,715.71
今季美聯職平均最貴10場門票
|對賽
|票價（美元）
|洛杉磯銀河對國際邁亞密
|2,936.75
|費城聯對國際邁亞密
|1,048.07
|FC多倫多對國際邁亞密
|834.9
|CF蒙特利爾對國際邁亞密
|770.66
|哥倫布機員對國際邁亞密
|720.65
|溫哥華白帽對國際邁亞密
|648.6
|國際邁亞密對費城聯
|643.78
|紐約城對國際邁亞密
|550.75
|華盛頓聯隊對國際邁亞密
|548
|國際邁亞密對紐約城
|535.55