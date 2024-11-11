美職聯｜美斯失威 國際邁亞密爆大冷 季後賽首圈出局

職業生涯贏盡錦標的球王美斯，香港時間周日早上在美職季後賽首圈第3回，帶領國際邁亞密迎戰阿特蘭大聯；雖然球王曾以頭槌建功扳平，但主隊最終以2比3落敗，總場數輸1比2出局，爆出美職季後賽史上最大冷門。 在常規聯賽以超班姿態封王的國際邁亞密，以東岸首號種籽身份，迎戰靠外卡賽贏波躋身季後賽的9號種籽阿特蘭大聯，在3場2勝制比賽，國際邁亞密早前主場先勝2比1。原以為大局已定，但在聯賽少邁亞密34分的阿特蘭大聯，返主場戰至補時絕殺對手，贏2比1，令雙方要進行第3場生死戰。

阿特蘭大聯今戰作客在上半場初段已2比1反超前，雖然美斯在65分鐘難得禁區內頭槌扳平，但聯盟年紀第二大的阿特蘭大聯門將巴特古辛，全場8次撲救；加上美斯的前巴塞中場大將隊友布斯基斯，受傷患困擾，第二回合已缺陣，今戰亦只能在球隊落後2比3後紥住出場十多分鐘，球隊攻守失衡，最終反撲不果，爆大冷出局。



美斯薪酬勝阿特蘭大聯全隊 美斯自2022年尾捧走世盃後，答允加盟國際邁亞密，但受傷患困擾，上屆只能助球隊捧走美聯盃；今年狀態大勇，上陣22場入21球及11次助攻，加上其前巴塞隊友蘇亞雷斯、布斯基斯及佐迪艾巴之助，原以為可劍指總冠軍，可惜球王美斯初嘗季後賽出賽滋味，即遇滑跌盧，加上東岸二號種籽哥倫布機員、三號種籽FC辛辛那提齊齊季後賽首圈出局，現時最愁相信是美職主辦單位。 37歲的美斯今年在邁亞密收取逾2,000萬美元(1.56億港元)薪酬，比阿特蘭大聯全隊總開支還多500萬美元；他明年將會進入合約的最後一季，現在惟有先收拾心情，返回阿根廷國家隊備戰鬥巴拉圭及秘魯，之後便可提早「收爐」。 國際邁亞密教練馬天奴說：「回想去年11月己隊所處的形勢，今年明顯是進步；但對今次季後賽的期望，最終遠遜預期。」新季美職明年2月重開。