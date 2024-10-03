美職聯｜美斯梅開二度　助國際邁亞密鎖定常規賽冠軍

美斯（Lionel Messi）終於為國際邁亞密贏得首個美職聯賽的常規賽冠軍。在周三（2日）的美職聯賽，國際邁亞密憑美斯上半場梅開二度，加上蘇亞雷斯（Luis Suarez）下半場再建一功，以3:2擊敗第3位的哥倫布機員，提前鎖定今年的常規賽冠軍，也是球會史上第一個聯賽的錦標。 上一個賽後美斯僅為邁亞密出戰後半季比賽，而球隊最終仍然在盃賽取得球隊首項錦標。在今個賽季，美斯要帶領球隊贏得美職聯的錦標。雖然在美洲國家盃之後有一段時間受傷休戰，不過美斯復出後國際邁亞密在聯賽仍表現不俗。在今場作客俄亥俄州，邁亞密上半場先被攻破大門，只是古祖靴南迪斯（Cucho Hernandez）越位在先入球無效。邁亞密之後都有一次「詐糊」，美斯的短角球開出，隊友回傳美斯處於越位位置，令隊友雖然頂入，但仍因越位在先無效。不過到45分鐘美斯以功補過，接應隊友長傳，加上對手未能解圍，讓他在禁區快腳挑入。補時階段他再射入一個罰球，令邁亞密半場領先2:0。

主隊換邊後迅速追回一球，迪亞高羅斯（Diego Rossi）換邊僅20秒的一次進攻射入，為哥倫布機員追回一球。然而防線又極速因為犯錯再失一球，蘇亞雷斯把握機員的門將與隊友溝通失誤，頭槌頂入為邁亞密再拉開比數。雖然古祖靴南迪斯在61分鐘射入12碼為球隊再追多球，然而2分鐘後魯迪甘馬曹（Rudy Camacho）侵犯蘇亞雷斯而領第2面黃牌被逐。少打一個的哥倫布機員雖然在84分鐘再獲得12碼，但今次古祖靴南迪斯操刀被邁亞密門將的哥蘭達（Drake Callender）救出，為國際邁亞密守住3:2的勝果完場。全取3分的邁亞密，以32戰68分，贏得球會在2020年成立以來的首個美職聯的常規賽冠軍。

美斯個人第46個冠軍 美斯賽後表示：「我很高興。高興我們終於做到了。在今年開始我們就知道這是團隊在爭取這個獎。我們一開始就在控制之內，而我們的球員是有能力做到。我高興我們達成首要目標，而我們在想下一個。」他之後再說：「我想在謝拉度馬天奴（Gerardo Martino）來到，以及我們到來之後，那想法很清楚，就是要成為主角，追逐皮球，取得控球權。重要的球員來到是要讓球隊在比賽成長以及建立特性，我們每場都在努力。」美斯今季因為受傷，僅為國際邁亞密上陣16場的美職聯賽，但也足夠贏得他個人第46個冠軍。