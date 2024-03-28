美職聯｜美斯稱已達成所有目標談退休　基奧特傳歐國盃後加盟洛杉磯

阿根廷球王的美斯（Lionel Messi）在近期的訪問中，談及對退休的想法。他指自己在體育層面上已贏盡可以獲得的獎項，目前只在享受每一日。不過美職聯球迷就仍為美斯着迷，亦令美職再添新球星，有傳FC洛杉磯將會在今夏簽入法國前鋒的基奧特（Olivier Giroud）。

美斯近日接受一個網上電台的訪問，他表示：「在體育層而，我已經幸運地滿足我所有的夢想，事實上我不能再渴求更多。感謝主，祂在職業及個人層面都給予我很多，還有家人及朋友。」在訪問上他亦談及自己退休的想法：「當我感覺自己不在可以表演，即是我不在享受或幫助隊友時。我就會踏出這一步，這不在於年紀。」