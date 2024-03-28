美職聯｜美斯稱已達成所有目標談退休　基奧特傳歐國盃後加盟洛杉磯

阿根廷球王的美斯（Lionel Messi）在近期的訪問中，談及對退休的想法。他指自己在體育層面上已贏盡可以獲得的獎項，目前只在享受每一日。不過美職聯球迷就仍為美斯着迷，亦令美職再添新球星，有傳FC洛杉磯將會在今夏簽入法國前鋒的基奧特（Olivier Giroud）。
美斯近日接受一個網上電台的訪問，他表示：「在體育層而，我已經幸運地滿足我所有的夢想，事實上我不能再渴求更多。感謝主，祂在職業及個人層面都給予我很多，還有家人及朋友。」在訪問上他亦談及自己退休的想法：「當我感覺自己不在可以表演，即是我不在享受或幫助隊友時。我就會踏出這一步，這不在於年紀。」
然而有關何時退役，他回應指：「我還沒有這想法。現在來說，我嘗試在享受着每一日以及每一刻，沒有想過未來。我還沒有很清晰的想法，我只希望盡可能保持長久，這是我享受的。當時間到來，我肯定自己已經找到滿足自己及吸引我的路徑，並會有新的角色。」
下月鬥新英倫革命賣出逾6萬門票
不過美斯對美國球迷仍然非常具吸引力。在國際邁亞密下月作客對新英倫革命的比賽，預料將打破該會的入場紀錄。原因是新英倫革命周三（27日）公布，他們已售出6萬張門票，餘下少於5,000張門票，預計可以打破該會在2002年對洛杉磯銀河創下的61,316名球迷入場的紀錄。
另外，美國體育媒體報道將會再多一位歐洲球星登陸美國。ESPN及體育網站「The Athletic」都報道，法國國腳的基奧特會在歐洲國家盃後加盟美職聯球會FC洛杉磯。37歲的基奧特在今夏與AC米蘭合約將到期，而他仍有機會入選今夏法國隊的歐國盃陣容，美職聯的轉會窗也要到7月中歐國盃後才開啟。報道指基奧特會與洛杉磯簽約至2025年賽季。