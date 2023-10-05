美職聯｜美斯連續4場缺陣邁亞密季後賽勢危　芝加哥贏波仍要回水

轉戰美職聯的美斯（Lionel Messi），已經連續4場的比賽缺陣，而球隊就再以1:4作客不敵芝加哥火焰，令球隊想後上爭取到季後賽席位開始變得困難。而主場的芝加哥雖然贏波，不過因為購票入場球迷不少為美斯而來，因此球隊決定向球迷「回水」，向決定不入場的季票球迷回贈價值250美元的積分，而單場購票球迷也有價值50美元的積分回扣。

美斯在上月對FC多倫多的比賽，報稱肌肉疲勞而在上半場已要求退下火線，不過自此之後美斯再沒有上陣。今仗美斯更沒有隨邁亞密前赴芝加哥,這是他近6場的第5場缺席，也是連續4場缺陣。當地媒體表示，美斯在上星期的訓練也只是單獨地進行。雖然邁亞密主帥謝拉度馬天奴（Gerardo Martino）指美斯有機會在今仗上陣，原因是邁亞密與芝加哥都為爭奪季後賽席位而努力。不過美斯最後仍然缺陣。