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體育
2023-10-05 11:50:45

美職聯｜美斯連續4場缺陣邁亞密季後賽勢危　芝加哥贏波仍要回水

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美斯繼續缺陣令邁亞密球迷失望，要求「回水」。(路透社)

美斯繼續缺陣令邁亞密球迷失望，要求「回水」。(路透社)

轉戰美職聯的美斯（Lionel Messi），已經連續4場的比賽缺陣，而球隊就再以1:4作客不敵芝加哥火焰，令球隊想後上爭取到季後賽席位開始變得困難。而主場的芝加哥雖然贏波，不過因為購票入場球迷不少為美斯而來，因此球隊決定向球迷「回水」，向決定不入場的季票球迷回贈價值250美元的積分，而單場購票球迷也有價值50美元的積分回扣。

美斯在上月對FC多倫多的比賽，報稱肌肉疲勞而在上半場已要求退下火線，不過自此之後美斯再沒有上陣。今仗美斯更沒有隨邁亞密前赴芝加哥,這是他近6場的第5場缺席，也是連續4場缺陣。當地媒體表示，美斯在上星期的訓練也只是單獨地進行。雖然邁亞密主帥謝拉度馬天奴（Gerardo Martino）指美斯有機會在今仗上陣，原因是邁亞密與芝加哥都為爭奪季後賽席位而努力。不過美斯最後仍然缺陣。

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國際邁亞密作客1:4不敵芝加哥火焰。(路透社) 國際邁亞密作客1:4不敵芝加哥火焰。(路透社) 沙基利帶領芝加哥大勝。(路透社) 國際邁亞密主帥馬天奴。(路透社)

沙基利梅開二度

芝加哥今仗本來賣出了全部6.1萬張的門票，是球會的紀錄。然而在美斯可能缺陣之下，球會已經宣布以購票積分的方式，向球迷「回水」，當中季票球迷不入場可獲250美元回扣積分可用於下季的門票，而買單場的球迷都有50美元的積分。

而在這場比賽，芝加哥在前瑞士國腳沙基利（Xherdan Shaqiri）及隊友凱里施拉斯（Maren Haile-Selassie）各自梅開二度之下，以4:1大勝邁亞密。邁亞密目前與季後賽的席位的CF蒙特利爾相差5分，在餘下3仗要追上並不輕易。

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