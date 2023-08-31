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體育
2023-08-31 12:38:49

美職聯｜美斯首次交白卷　國際邁亞密遭拿舒維爾悶和0:0（附比賽精華）

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美斯第2場美職比賽就遇考驗。(美聯社)

美斯第2場美職比賽就遇考驗。(美聯社)

加盟美職聯至今，美斯（Lionel Messi）已令美國人為之瘋狂，不過他在第2場的美職聯比賽，終於遇到挫折。此前贏得8場盃賽及1場聯賽的國際邁亞密，被拿舒維爾悶和0:0，成為美斯第一場沒留下任何功勳的比賽。

今場的比賽，是美斯加盟邁亞密以來的首次在聯賽主場出戰，即是他的聯賽主場地標戰。然而西岸第2，在總成績第7的拿舒維爾，實力也不弱，球隊今季目前只失26球，是3支失球最少的隊伍之一。美斯上半場多次交出妙傳，只是隊友都未能把握良機轉化入球，半場雙方互無紀錄。

國際邁亞密賽和拿舒維爾。(美聯社) 國際邁亞密賽和拿舒維爾。(美聯社) 國際邁亞密賽和拿舒維爾。(美聯社) 國際邁亞密賽和拿舒維爾。(美聯社) 國際邁亞密賽和拿舒維爾。(美聯社) 國際邁亞密賽和拿舒維爾。(美聯社)

換邊之後美斯有一次罰球機會，只是射得貼門被門將接牢。而拿舒維爾之後攻破邁亞密的大門，不過球證及後越位在先而無效。在補時階段，美斯個人突破入禁區起腳，同樣未能過得對手門將，令美斯首次美職主場賽事，只能為邁亞密賽和對手0:0。

邁亞密主帥抱怨賽程頻密

對於今仗未有入球，邁亞密主帥謝拉度馬天奴（Gerardo Martino）表示：「當你擺放很多球員在自己禁區，當然你可以保持清白啦。」而他亦抱怨美國賽程的緊密：「我來了都兩個月，但與球隊工作只有50至52日左右。我們沒有一整個星期去磨合，因為每4日就要比賽，沒容許我們有時間去訓練以及建立好團隊。」

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