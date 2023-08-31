美職聯｜美斯首次交白卷　國際邁亞密遭拿舒維爾悶和0:0（附比賽精華）

加盟美職聯至今，美斯（Lionel Messi）已令美國人為之瘋狂，不過他在第2場的美職聯比賽，終於遇到挫折。此前贏得8場盃賽及1場聯賽的國際邁亞密，被拿舒維爾悶和0:0，成為美斯第一場沒留下任何功勳的比賽。

今場的比賽，是美斯加盟邁亞密以來的首次在聯賽主場出戰，即是他的聯賽主場地標戰。然而西岸第2，在總成績第7的拿舒維爾，實力也不弱，球隊今季目前只失26球，是3支失球最少的隊伍之一。美斯上半場多次交出妙傳，只是隊友都未能把握良機轉化入球，半場雙方互無紀錄。