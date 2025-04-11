美職聯｜計劃改跨年制與歐洲接駁　最快2027年實施

隨着美國職業聯賽的擴張，賽會宣布正考慮將賽期由目前的單年「春秋制」，改為跨年的「秋春制」，同時也可能改變現有美國職業運動的常規賽及季後賽模式。
目前以單年制的美職聯賽，已多達30支球會，並仍與目前美國職業體育一樣，採取常規賽及季後賽的比賽方式。賽會在周四（10日）發聲明，表示正研究將美職聯賽的賽制與國際足球的日程接軌，目標最快在2027年實施。美職聯聲明表示：「美職聯賽理事會今日公布，同意就轉為國際足球日程方式轉變進行第二階段的探索，而常規賽及季後賽模式也可能改變。任何潛在的轉變不會早於2027年賽季實行。下一階段會與各持份者尋求建議，以及尋找過渡的方案。」
去年12月的時候，美職聯的專員加巴（Don Garber）就已表示，他們在考慮將賽程轉變成與歐洲一致。同時他透露，在過去20年，美職都有2次想過要轉為秋春制，分別是2004至05及2014至15的球季。他指有關改變可能在2026年賽季實現，但需要與聯賽的持份者溝通。其實近年各地聯賽都開始把單年制的聯賽賽季，轉變成與歐洲相同的跨年制。這主要是有利於球員轉會操作以及遷就國際大賽的賽期等。近年在亞洲已有包括新加坡及泰國聯賽轉為跨年制，至於日本的日職聯也將在明年進行改革。