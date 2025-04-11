美職聯｜計劃改跨年制與歐洲接駁　最快2027年實施

隨着美國職業聯賽的擴張，賽會宣布正考慮將賽期由目前的單年「春秋制」，改為跨年的「秋春制」，同時也可能改變現有美國職業運動的常規賽及季後賽模式。

目前以單年制的美職聯賽，已多達30支球會，並仍與目前美國職業體育一樣，採取常規賽及季後賽的比賽方式。賽會在周四（10日）發聲明，表示正研究將美職聯賽的賽制與國際足球的日程接軌，目標最快在2027年實施。美職聯聲明表示：「美職聯賽理事會今日公布，同意就轉為國際足球日程方式轉變進行第二階段的探索，而常規賽及季後賽模式也可能改變。任何潛在的轉變不會早於2027年賽季實行。下一階段會與各持份者尋求建議，以及尋找過渡的方案。」