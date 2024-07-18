美職聯｜14歲青年球員代表費城聯上陣　創美國職業體育最年輕紀錄

正當耶馬爾（Lamine Yamal）以16歲之齡在歐洲國家盃決賽周亮相引起關注，美國的美職聯亦更新了最年輕的上陣紀錄。14歲的加雲蘇利雲（Cavan Sullivan）刷新了由「神童」艾杜（Freddy Adu）保持的最年輕紀錄，同時也是美國職業體育賽事中最年輕的運動員。

效力美職球會費城聯的蘇利雲，在今年5月的時候與費城聯簽約成為美職聯球員已引起轟動，而根據合約，他在18歲之時就可以轉會到英超的曼城。不過他在周三（17日）的美職聯賽，以14歲293日之齡上陣，打破由前美國「神童」艾杜保持的最年輕上陣紀錄。而費城在這場比賽以5:1擊敗新英倫革命，這場比賽其兄長的昆恩蘇利雲（Quinn Sullivan）亦有上陣，並且取得其中一個入球。