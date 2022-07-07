美職預備組試新例打擊詐傷　倒地逾15秒要出場3分鐘

國際足協（FIFA）以及各地的足球總會，都在思考如何增加皮球在場上運行的時間，令比賽時間可以增加，以及減少浪費時間的行為。而美國職業聯賽（MLS）將會在預備組實行新例，要求球員在倒地受傷超過15秒的時候，需要離開球場3分鐘，以阻嚇詐傷行為。

球員的詐傷行為，不時都受到批評，包括FIFA在內都在尋求可以增加比賽進行時間的方法。因為根據FIFA的統計，一場90分鐘的比賽中，實際皮球運行就只有約60分鐘，即時有三分一時間被浪費。而MLS就決定，在MLS Next Pro，即美職聯的預備組賽事，引入兩項新例。

嚴重受傷可豁免

其中一項就是離場3分鐘的規則，規則將要求球員倒地超過15秒，醫療團隊將會入場及協助球員離開球場。然而球員要在3分鐘後才可以返回球場，而有關的3分鐘要求在個別特殊情況可以豁免，當中包括可能頭部受創、心臟問題以及其他嚴重的醫療事項。有關的規則是以球隊需要少打一人，阻嚇透過詐傷浪費時間。賽事的負責人指，相信有關規則會對比賽有好的影響。

而賽事的另一個新例就是特別的紅牌停賽規則，過往職業賽事在領紅後，球員會在下一場比賽停賽，而新的規則之下，停賽的球員不是在下一場比賽停賽，而是會在對同一支球隊時才停賽。