羽毛球世錦賽︱李卓耀率先晉級男單16強　葉姵延女單入次圈

在東京舉行的世界羽毛球錦標賽，多位香港代表次日傳來捷報。其中在女單賽事的首圈，兩位香港代表葉姵延與張雁宜有不同的結局，葉姵延成功擊退比利時的譚蓮妮（Lianne Tan），而張雁宜則不敵前世界第一的印度的內維爾（Saina Nehwal）。至於男單賽事，香港代表的李卓耀就成功晉級至16強。

在次日的比賽，多位香港代表登場。其中世界排名落至85的葉姵延，在女單面對比利時的譚蓮妮，葉姵延首局在沒有太大壓力下，先贏一局21:14，不過在第2局，雖然葉姵延一度領先至7:1，不過譚在落後之下力追，一度追平12:12。而葉姵延之後嘗試拉開，可是仍被追至20平手，但葉姵延仍能取得之後兩分，並以22:20再贏一局，以局數2:0晉級。

張雁宜負前世界「一姐」

至於世界排名較高的張雁宜，面對前世界第一的內維爾，首局在一度領先下，與該位前印度「一姐」拉鋸，首局僅負19:21。然而第2局對方漸入佳境下，張雁宜以9:21的比數再輸一局，最終以0:2局數被淘汰。

在男單方面，李卓耀就面對捷克球手的Jan Louda。李卓耀首局在7:7平手後，逐漸拉開差距，並以21:17先取首局。第2局時，李卓耀表現更見順風，在領先10:8之後連取6分，將比分拉開，並以21:12再贏下一局，以局數2:0率先晉級男單的16強，並會面對中華台北的周天成。另外香港的伍家朗將會在另一場次圈賽事面對即將退役的另一位香港代表黃永棋。

在混雙方面，以賽事16號種子，在首圈輪空的港隊組合張德正與吳詠瑢面對印尼的組合，張德正與吳詠瑢在首局開賽先落後比數1:8之下，先輸一局14:21。在第2局港隊再以15:21的比數落敗，最終以0:2的局數被淘汰。