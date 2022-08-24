羽毛球世錦賽︱港將「內訌」伍家朗男單擊敗黃永棋　葉姵延女單出局

在東京舉行的世界羽毛球錦標賽，進入第3日的賽事。其中兩名香港男單代表伍家朗與黃永棋的「內訌」戰，伍家朗最後以直落兩局擊敗黃永棋晉級。而女單的葉姵延就不敵加拿大的李文珊（Michelle Li）出局。

世錦賽後將退役的黃永棋，在男單次圈巧遇隊友，賽事10號種子的伍家朗。大師兄的黃永棋，首局一度將比分領先至8:4，只是伍家朗之後又追至9:9平手。雙方之後一直拉鋸，但在伍家朗領先至17:16後，他再連取4分，以21:16的比分先取第1局。第2局的比賽伍家朗就未受太大的考驗，以21:9的大比數贏得第2局，以2:0的局數晉身16強，會對8號種子新加坡的駱建佑，而黃永棋就結束其全職生涯。

港女單代表全部出局

至於在較早舉行的女單賽事，僅餘的香港代表葉姵延，面對加拿大的華裔代表李文珊。「黑妹」葉姵延首局一度將比分領先至14:8，不過及後很快被追平至16平手，並以19:21的比分先輸一局。在第2局，香港出生的李文珊在一直保持領先之下，最終以21:13再贏一局，以2:0的局數淘汰葉姵延。港隊在女單已全軍盡墨。

而女雙的比賽，香港的楊雅婷與楊霈霖次圈面對賽事12號種子的丹麥組合，結果港隊組合以7:21及8:21的局數不敵對手出局。