羽毛球世錦賽︱鄧俊文謝影雪八強止步　局數1:2不敵德國組合

在日本舉行的世界羽毛球錦標賽，香港球手全數出局。在今日(26日)上演的混雙八強，香港代表鄧俊文與謝影雪，以局數1:2僅負於德國的代表，無緣晉身四強。

接連淘汰中國及新加坡的組合，香港的鄧俊文與謝影雪，在八強面對世界排名12的德國組合Mark Lamsfuss與Isabel Lohau。鄧俊文與謝影雪曾在去年的世錦賽八強以及東京奧運的分組賽，也曾面對這一支德國組合，而且兩戰同樣取勝。

在今次的對壘，香港的組合開賽一度領先5:2，雖然對手之後追平，但兩個組合一直陷入膠着。不過當德國組合將比數領先至14:13之時，德國代表再連取7分，並以21:13先取第一局。第2局的比賽，鄧俊文與謝影雪同樣是領先的一方，並先拉開至5:1。港隊組合雖然曾被追至只領先1分的7:6，不過鄧俊文與謝影雪連取8分，將比分拉開至15:6，並以21:13的比分，追平局數1:1。

決勝局僅負對手

在決勝的第3局，雙方都未能取得優勢，並取得14次平手。然而在雙方打成19:19之後，德國組合成功連取兩分，以21:19贏下決勝局，以2:1的局數擊敗香港組合晉身四強。