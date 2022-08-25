羽毛球世錦賽︱鄧俊文謝影雪晉混雙八強　伍家朗因傷退賽

在日本舉行的世界羽毛球錦標賽，香港混雙組合的鄧俊文與謝影雪，在16強輕鬆淘汰新加坡的對手打入八強。至於在男單方面，李卓耀與中華台北的周天成打足3局之下，以局數1:2不敵對手被淘汰，而另一香港代表伍家朗，在對新加坡的駱建佑時，在第2局因傷退出。

在周三(24日)的首圈擊敗中國組合郭新娃與張殊賢，鄧俊文與謝影雪在今日(25日)的16強面對來自新加坡的許永凱與陳薇涵。這對東奧四強組合在開局先落後1分下，連取9分將比數拉開，並輕鬆以21:10取下第1局。在第2局，新加坡組合初段發揮較好，並一度領先過4:1，然而比賽在之後又落入香港隊的控制。鄧俊文與謝影雪在追平6:6之後，開始將比分拋離，雖然對手一度追至15:16，只差一分，但是鄧俊文與謝影雪最後連取5分下，再贏一局21:15，以局數2:0將對手淘汰，將在四強面對德國的組合。

李卓耀苦戰3局輸1:2

至於在男單項目，香港的李卓耀率先登場，面對中華台北的周天成。周天成雖然首局以21:16勝出，但李卓耀在第2局在逆境下抵住了壓力，在最多落後11:15之下，以21:17將局數追平。在決勝的第3局，李卓耀雖然是領先的球手，但就在領先過7:3之下，被周天成追平，並取得比賽主導，最終李卓耀再輸18:21，總局數輸1:2被淘汰。

在晚上的比賽，另一香港男單代表的伍家朗，面對新加坡的駱建佑。伍家朗首局就以11:21的比數落敗，在第2局時，在打到4:11時，伍家朗決定退賽。港隊在今屆賽事就只餘混雙的比賽。