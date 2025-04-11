羽毛球亞錦賽｜「鄧謝配」不失一局闖四強　明撼中國「世一」組合爭入決賽

相隔4個月「重組」的香港首席羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪愈戰愈勇，周五（11日）在中國寧波舉行的亞洲錦標賽繼續闖關，力戰40分鐘後以局數2:0淘汰印度組合Dhruvk Kapila／Tanisha Crasto，復出首項賽事即以3場不失一局姿態強勢打入四強，周六（12日）將與世界排名第一的中國拍檔蔣振邦／魏雅欣爭奪決賽席位。

去年底年終賽後「鄧謝配」暫時拆夥，謝影雪接受手術切除盆腔畸胎兼養傷，早前返回球場恢復操練，今次與鄧俊文闊別4個月後以世界排名第6位的身份再次攜手出戰亞洲賽，被列賽混雙5號種子。「鄧謝配」狀態持續提升，繼首兩圈以2:0拍走泰國Ruttanapak Oupthong／Jhenicha Sudjaiparapart及印尼Amri Syahnawi／Nita Violina Marwah後，八強迎戰世界排名第18位的印度組合Dhruvk Kapila／Tanisha Crasto。