羽毛球亞錦賽｜「鄧謝配」重組闖八強 伍家朗李卓耀一輪遊

亞洲羽毛球錦標賽周四（8日）續在中國寧波舉行，港隊代表謝影雪闊別4個月後復出，與混雙拍檔鄧俊文重組參賽依然默契十足，連續兩場以直落兩局分別擊敗泰國及印尼組合，打入八強。女雙楊雅婷／楊霈霖亦在日本對手福島由紀／松本麻佑退賽下不戰而勝晉級。反觀港羽「一哥」伍家朗及巴黎奧運代表李卓耀日前就各日本選手稱臣，遭遇一輪遊。

「鄧謝配」去年底戰罷年終賽後暫時「分手」，謝影雪接受手術切除盆腔畸胎，鄧俊文則改拍吳芷柔繼績征戰，且獲得兩站低級別賽事冠軍，不過兩人的世界排名積分仍未足以取得亞洲賽入場券，結果今次由世界排名第6的鄧俊文／謝影雪「復合」競逐爭勝，「 鄧謝配」被列為5號種子，相隔4個月再次合作，在新教練顏瑋宏指導下仍然合拍，周二（8日）開鑼日迎擊泰國組合Ruttanapak Oupthong／Jhenicha Sudjaiparapart未受考驗，僅花31分鐘便以局數2:0（21:9、21:15）奏凱。周四（10日）次圈與印尼的Amri Syahnawi／Nita Violina Marwah交鋒，同樣笑談用兵下以直落2局21:15、21:14奏凱，殺入半準決賽與印度組合Dhruvk Kapila／Tanisha Crasto爭奪四強席位。

女雙方面，楊雅婷／楊霈霖原定與日本名將福島由紀／松本麻佑對羅，但後者陣前退賽，受惠的「雙楊配」兵不血刃自動晉級八強。其他港將方面，男單伍家朗周三（9日）首圈以1:2不敵日本新星田中湧士，隊友李卓耀亦以直落兩局向世界排名第7的日本「一哥」奈良岡功大稱臣，同告首圈止步。

伍家朗