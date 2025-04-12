羽毛球亞錦賽｜「鄧謝配」首挫中國「世一」　重組即闖決賽明撼日本爭冠

羽毛球港隊「黃金組合」鄧俊文／謝影雪勇不可擋，周六（12日）在亞洲羽毛球錦標賽以局數2:0首次擊敗世界排名第一的中國名將蔣振邦／魏雅欣，事隔4個月「重組」參賽即殺入決賽，周日（13日）決戰日本的綠川大輝／齋藤夏，衝擊二人合作以來第一個亞洲冠軍殊榮。

鄧俊文／謝影雪自去年底世界羽毛球協會巡迴賽年終賽後短暫拆夥，兩人「復合」果然找到全新感覺，連日打出精彩表現。世界排名第6、被列為5號種子的「鄧謝配」先後淘汰泰國、印尼及印度對手，晉級四強硬撼首號種子中國的蔣振邦／魏雅欣。雙方之前田次交手，港將全敗，但今仗被看低一線下反而打出超水準，第一局落後0:5下連贏7分反先7:5，之後不斷向對手施壓，半局領先11:8後以21:16拔下頭籌。