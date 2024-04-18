羽毛球｜前「一哥」桃田賢斗宣布退出國家隊　指身心已到極限

前羽毛球世界冠軍，日本的桃田賢斗今日（18日）宣布退出國家隊。他表示自己在月底的湯姆斯盃後不會再作為日本隊代表。他指自己的身心俱疲，難以再爭奪世界第一的位置。

29歲的桃田賢斗，在2018年世界排名亦升上第1位，同年贏得世錦賽的男單冠軍，並在之後一年衞冕。可是他在2020年遇上車禍受傷，而未能回復至當時的勇態。桃田在今日的記者會上表示：「2020年1月的車禍之後，我經歷了不少的艱難時刻，因此我想用自已的方法，不斷嘗試及錯誤來找出方向。」他指自己作為日本代表的經歷已相當充實。