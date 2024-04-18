羽毛球｜前「一哥」桃田賢斗宣布退出國家隊　指身心已到極限

前羽毛球世界冠軍，日本的桃田賢斗今日（18日）宣布退出國家隊。他表示自己在月底的湯姆斯盃後不會再作為日本隊代表。他指自己的身心俱疲，難以再爭奪世界第一的位置。
29歲的桃田賢斗，在2018年世界排名亦升上第1位，同年贏得世錦賽的男單冠軍，並在之後一年衞冕。可是他在2020年遇上車禍受傷，而未能回復至當時的勇態。桃田在今日的記者會上表示：「2020年1月的車禍之後，我經歷了不少的艱難時刻，因此我想用自已的方法，不斷嘗試及錯誤來找出方向。」他指自己作為日本代表的經歷已相當充實。
料無法出席巴黎奧運
對於退出國家隊的原因，他表示：「我的想法和身體開始並不一致，在持續下去，要爭取再次成為世界第一，我覺得已變得很困難了。」他指：「要再次成為世界的頂點，在體能和精神方面我都已經到了極限，因此作出了這決定。」在本月底的世界排名會決定今年巴黎奧運的參賽資格，不過桃田爭取奧運席位似乎已相當困難。桃田將不會再作為日本隊成員身份在國際賽事比賽，但仍會以日本國內球員的身份代表企業出戰。
桃田的羽毛球生涯遇過不少挫折，在2015年以中學生身份贏得日本冠軍後，在2016年因為在東京都的非法賭場參與違法賭博，而被日本羽毛球協會無限期禁賽，當時他已升至世界排名第2，並且是2016年里約熱內盧奧運的獎牌候補人物，但因此而未能參與奧運。到2020年又在馬來西亞遇到車禍，事後需要3個月時間休養。