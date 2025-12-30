羽毛球｜志田千陽與新拍檔因計錯分奪冠　日本羽協表明不會重賽

日本羽毛球女神志田千陽，在與前拍檔松山奈未分別後，與另一位的日本代表五十嵐有紗合作。二人在此前仍未贏得冠軍，在周二（30日）於東京舉行的全日本羽毛球錦標賽，二人藉裁判第3局一次誤判多加1分，令她們最終擊敗櫻本絢子及廣田彩花的組合奪得冠軍。

全日本羽毛球錦標賽是日本國內的賽事，志田與五十嵐的組合打入決賽。在首局志田與五十嵐的組合本來領先，但是末段接連失分，被櫻本與廣田組合追平，並在「刁時」贏22:20。第2局比賽，志田組合在領先之下，由五十嵐的一記殺球，以21:18追平局數。第3局比賽，志田組合處於落後，在比賽去到櫻本組合領先16:14時，志田組合追平，對手提出抗議後球證叫停重播，再突然判志田組合多1分，令志田組合突然無故追平。之後的志田組合把握機會連取5分，以21:16再下一城，以局數2:1反勝對手，是志田千陽與五十嵐有紗組合後的首次冠軍。