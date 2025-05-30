羽毛球｜李卓耀挫周天成　偕混雙鄧俊文謝影雪闖新加坡賽8強

世界羽聯巡迴賽超級750新加坡公開賽周四（29日）續演，香港隊男單「二哥」李卓耀保持勇銳狀態，以直落2局氣走世界排名第6的中華台北男單首席球手周天成，闖入8強迎戰另一寶島代表林俊易。亞洲冠軍組合鄧俊文／謝影雪亦輕取印度組合，攜兩連捷取得混雙8強席位。

李卓耀林俊易爭入4強

世界排名21的李卓耀今年1月曾奪印度羽賽亞軍，之後陷入小低潮，直至今站狀態回勇，首圈勇擒台北王子維，今硬撼周天成，雙方此前14次交手，李卓耀5勝9負處下風，包括去年巴黎奧運小組賽吞敗而未能出線，不過港將最近一次對壘正是在印度羽賽8強成功復仇。兩人事隔5個月重遇，李卓耀開局慢熱但極速找回手感， 4：6落後下連贏4分先，技術暫停後又打出過6：0的攻勢，以21：12先拔頭籌。第二局李卓耀繼續主導賽事，取得10：4的完美開局，雖然曾被周天成收窄至9：10的差距，但港將即還以顏色打出一段9：2，拉開至18：11，最終以21：16鎖定2：0的勝局，將與林俊易爭奪4強席位，亦是連續三場與中華台北球手對陣。