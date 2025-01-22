羽毛球｜謝影雪巴黎奧運前發現有畸胎瘤　周一全身麻醉手術切除

香港羽毛球代表謝影雪昨晚（21日）在社交平台發文，透露自己在去年6月、巴黎奧運前夕發現盆腔中有一個大約7.5厘米的畸胎瘤。為準備奧運及球季未有馬上接受手術，直至完成2024年所有比賽，她才接受更詳細的檢查，並在周一（20日）接受人生第一次全身麻醉手術，醫生順利切除畸胎瘤。

謝影雪在社交網站發布文章回顧2024年，直言「好多事都充滿痛及眼淚，所以自己一直都唔敢再去回帶一次，每次諗番過去一年都總覺得上天比咗好多考驗我」，但多謝身邊一直幫助她的人，更多謝自己的堅持，克服所有不如意的事。

謝影雪透露，她在去年6月確診類風濕關節炎，接受磁力共振掃描檢查時，意外發現盆腔有一粒大約7.5厘米的瘤。為準備7月巴黎奧運，她沒有辦法立即接受手術，直至打完年終賽，完成2024年所有比賽後，她在過去一個月才有時間接受詳細檢查。在周一早上，她的手術成功，醫生切除了畸胎瘤。 33歲的謝影雪寫：「雖然自己職業生涯都遇過唔少傷病，但第一次要全身麻醉去接受手術，自己都唔多唔少緊張，慶幸手術順利完成，多謝醫生、麻醉師及護士們嘅專業照顧，亦抱歉之前未有好好交待，要大家擔心。」

新一年暫無意退役 謝影雪亦談及退役話題：「踏入2025年，自己仍然未敢講幾時真正退役，畢竟打咗咁多年比賽，自己都唔知係唔係捨得放下球拍嘅感覺，但嚟梗（緊）新教練即將上場，自己仍然好期待去接受任何新嘅挑戰，希望新一年，除打波外，可以發掘到自己另一方面嘅長處，亦都希望自己可以身體健康，告別所有傷病。」黃綜翰去年接替退休的何一鳴擔任港隊羽毛球總教練，之後重組教練團，邀請到來自大馬的顏瑋宏負責混雙訓練。 「鄧謝配」暫別8年合作 謝影雪上一個比賽是去年12月中的年終賽，她與馳騁賽場8年的拍擋鄧俊文出戰混雙，在分組賽得1勝2負，排第3名，未能晉級淘汰賽。年終賽後，謝影雪就指暫時休息調理身體，「鄧謝配」亦暫時拆夥，當時謝影雪未有公布有關畸胎瘤的事。「鄧謝配」目前世界排名第5位，最高曾排世界第2位，代表作包括在2021年東京奧運得到殿軍。

