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體育
2025-05-29 10:15:00

羽毛球｜鄧俊文謝影雪混雙世界排名升上第3　新加坡賽晉身16強

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羽毛球｜鄧俊文謝影雪混雙世界排名升上第3　新加坡賽晉身16強。

羽毛球｜鄧俊文謝影雪混雙世界排名升上第3　新加坡賽晉身16強。

香港羽毛球混雙亞洲冠軍組合鄧俊文／謝影雪繼世界排名升上第3位後再傳捷報，周三（5月28日）在世界羽聯巡迴賽超級750新加坡公開賽以直落兩局擊敗泰國對手，Phuwanat Horbanluekit／Sapsiree Taerattanchai，晉身16強。巴黎奧運男單代表李卓耀亦以局數2：0淘汰中華台北的王子維，打開勝利之門。

鄧謝配次圈鬥印度組合

「鄧謝配」上月在亞錦賽奪金，之後出戰泰國羽毛球賽勇闖4強，本周世界排名微升一級躍上第3位。兩人今日在新加坡羽賽亮相，迎戰前世錦賽金牌女將Sapsiree Taerattanchai 及其新拍檔Phuwanat Horbanluekit。被列為2號種子的鄧俊文／謝影雪首局初段與對手展開拉鋸，比分緊咬，但落後9：10下打出一段6：0的攻城，反先前15：10確立優勢，其後再拉開比分以21：16拔下頭籌。「鄧謝配」第2局勢如破竹，3：2後連贏14分，最終以21：5大勝，強勢晉身次圈，將與印度組合Rohan Kapoor／Gadde Ruthvika Shivani爭奪8強席位。

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男單方面，李卓耀首戰中華台北球手王子維，激戰下以22：20、21：13過關，晉級16強硬撼周天成。而女雙「雙楊配」楊雅婷／楊霈霖則以13：21、13：21不敵中國「世一」譚寧／劉聖書首輪止步。

原文刊登於 Yahoo 體育

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