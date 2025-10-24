羽毛球｜「鄧謝配」反勝日本組合　闖法國公開賽八強

BWF世界巡迴賽超級750法國羽毛球公開賽周四（23日）續戰，港隊首席混雙組合鄧俊文及謝影雪在落後一局下反擊，最終苦戰近 一小時後以2:1（21:23、21:10、21:14）逆轉日本對手霜上雄一及保原彩夏，打入八強。
港隊今站只派出2男1女出戰男單及混雙賽事，當中男單世界排名第18位的李卓耀日前以直落2局不敵印尼名將金廷，連續2站首圈止步。至於上站在丹麥羽賽16強止步的鄧俊文及謝影雪，世界排名微跌一位至第8，今站被列為混雙
6號種子，周三首圈以21:17、21:13淘汰應屆世大運取得銀牌的中華台北組合陳政寬及許尹鏸。
「鄧謝配」晉身16強後今日迎戰世界排名第20位的日本拍檔霜上雄一與保原彩夏，這是雙方首次交鋒。港將首局遇上考驗，初段落後，站穩陣腳後反先11:9，進入技術暫停被對手咬緊比分，鄧俊文及謝影雪末段領先20:18，可惜錯失2個決勝分，更在「刁時」下以21:23失利。
不過經驗豐富的「鄧謝配」重整旗鼓後重掌優勢，連嬴2局大比數的21:10、21:14，完成逆轉，以局數2:1反勝殺闖入ho1強，將與馬來西亞陳堂傑與杜依蔚或中華台北葉宏蔚與詹又蓁爭奪四強席位。
原文刊登於 Yahoo 體育