羽毛球｜「鄧謝配」反勝日本組合　闖法國公開賽八強

BWF世界巡迴賽超級750法國羽毛球公開賽周四（23日）續戰，港隊首席混雙組合鄧俊文及謝影雪在落後一局下反擊，最終苦戰近 一小時後以2:1（21:23、21:10、21:14）逆轉日本對手霜上雄一及保原彩夏，打入八強。

港隊今站只派出2男1女出戰男單及混雙賽事，當中男單世界排名第18位的李卓耀日前以直落2局不敵印尼名將金廷，連續2站首圈止步。至於上站在丹麥羽賽16強止步的鄧俊文及謝影雪，世界排名微跌一位至第8，今站被列為混雙

6號種子，周三首圈以21:17、21:13淘汰應屆世大運取得銀牌的中華台北組合陳政寬及許尹鏸。