羽毛球｜「鄧謝配」日本賽摘銀　鄧俊文：意外收穫

經歷奧運羽毛球混雙八強出局後，中國香港羽毛球混雙王牌組合「鄧謝配」鄧俊文及謝影雪收拾心情，在日本橫濱出戰世界羽聯巡迴賽日本公開賽，更奮勇打入昨日（25日）的決賽；雖然最終以局數0:2不敵賽事2號種籽、中國組合蔣振邦及魏雅欣。奧運後不久，能夠在公開賽奪亞，鄧俊文賽後在社媒發帖，似乎頗滿意今次比賽，稱「意想不到有意外收穫嘅比賽」。

之前在奧運帶傷奮戰至八強出局，感動不少港人的「鄧謝配」；今次在日本公開賽打出好表現，連續4場打足3局贏波，殺入決賽。這對世界排名第8的組合，在決賽遇上去年法國公開賽得亞軍時，打敗他們的「蔣魏組合」；後者現時世界排名第4，雖然無法出戰巴黎奧運，但實力在「鄧謝配」之上。