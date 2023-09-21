羽生結弦老婆身份揭盅　中國微博網民表錯情

28歲的羽生結弦在8月4日晚宣布了婚訊，不過他的妻子是誰一直未有公開。因此外間一直猜測其太太身份，當中包括前女團AKB48成員渡邊麻友、鋼琴家松田華音還有一位在仙台居住的普通人等，有關的謠言一直未停。然而日本《週刊女性PRIME》在上星期的報道，指羽生的太太是一位比他年長8年的美女，本身是位小提琴家。報道未有披露其名字，僅稱為A女士。

日本「冰王子」的前花樣滑冰選手羽生結弦，在上月初於社交網站公布婚訊震驚全球，然而其妻身份一直成迷，而日本媒體在近日終於發現其太太的身份。不過由於雜誌以「中國地方」形容其妻的出生地，一度令中國微博網民誤以為是中國人，不過其實她是來自日本中國地區（山口、廣島、岡山、鳥取、島根）。

雖然報道未有披露A女士的名字，但訪問中表示A女士原本簽約藝能事務所，並有參與音樂節目的演出，然而自去年11月之後停止了活動以及更新個人社交媒體，從公眾的視線中消失。報道又表示，雜誌訪問了A女士的母親，雖然母親沒承認A女士與羽生結婚，但承認A女士已婚。而之後，揭露A女士身份的是一份日本山口縣的地區小報。在山口縣的周南市、下松市及光市出版的地區小報《日刊新周南》在周二（19日）的一篇付費會員才可以看到的報道，指出身光市的前小提琴家末延麻裕子就是羽生的妻子。

2019年合作演出而認識

報道又透露，末延麻裕子是光市一間歷史悠久的建築公司的社長女兒，末延家更是當地的有名世家。末延麻裕子在4歲開始學習小提琴，高中入讀當地名校。2008年加入藝能事務所，開始作為小提琴家的活動。直到2019年與羽生在一次的滑冰表演中邂逅及演出。

不過在中國的社交媒體上，就有網民聲稱末延麻裕子有中國血統，不過有日本的學者就指出，末延只是在日本的中國地區出身，即山口、廣島、岡山、鳥取、島根5縣的地方。雖然有聲稱其母為中國人，但卻沒有相關的證據，因此相信只是網民誤傳及錯誤的猜測所致。