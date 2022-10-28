老嫩神鋒較技 李城復勇迎曼城

對比季初連場大敗的災難級演出，李斯特城近期守力明顯大有改善，近3仗一球不失兼搶得7分；更難得上仗作客狼隊全場「5射4中」，相反對手21次攻門卻顆粒無收，一直備受抨擊的「李城」門將丹尼禾特，表現神勇屢救險球，球隊4比0大勝而回，並擺脫降班區位置。不過今場面對今屆英超平均每場入3.27球的曼城，主隊防線勢必面臨嚴峻考驗，更要避免上屆對上一次在聯賽交手，輸3比6的慘況重演。

終於回勇的「狐狸」李斯特城，香港時間周六晚迎接開季以來最大考驗，於王權球場招呼衛冕英超的「藍月」曼城(29/10 19:30)；其中主隊「鎮隊之寶」占美華迪剛在聯賽「開齋」，若然藍月入球機器艾寧夏蘭特，能夠克服傷病無礙繼續掛帥，這場「神鋒」對決，必成場上焦點！

35歲狐狸王牌射手占美華迪，今季等到上仗聯賽鬥狼隊，終後備上陣「開齋」兼為球隊「埋齋」，個人成為首位30歲以上英格蘭球員，攻入英超100球，令這位2019/20年英超金靴獎得主再添一紀錄，今場有望跟炙手可熱的曼城前鋒艾寧夏蘭特正面交鋒。根據統計，自從哥迪奧拿16/17年球季主理曼城，在英超鬥李城失波最多，共17球，加上李城中場擁有占士麥迪臣、泰利文斯及哈維班尼斯等當打攻擊好手，火力一直不缺，今場佔地利，必不退縮。

暫時以6球成為隊中今屆首席射手的占士麥迪臣，近期重拾佳態，並決心爭入世盃英格蘭大軍，他談到球會走過低潮說：「在英超，好球隊比比皆是，每場都不容易應付，對每一支對手都會有壓力，面對困難要保持堅強，我想我們上仗踢得很好。」