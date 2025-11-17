老虎頭芒草行山路線｜眺望坪洲海景迎芒草海(附交通資訊)

景點1︰眺望台豪宅風光 往老虎頭有多個起步點，今次行山路線推介欣澳站乘巴士，約20分鐘於海燕徑15號站下車，小心過馬路上樓梯往寶琳閣。其餘方法包括沿愉景山道的行人路至意峰附近右轉，就可以略過一堆梯級直達愉景灣眺望台。香港島的朋友可於中環碼頭乘船往愉景灣，約半小時船程，再步行至寶琳閣。 經過寶琳閣後方的草地後，右方登兩段長命斜，接回略帶崎嶇的山路。在垃圾筒右轉上樓梯，部份梯級日久失修加上大步跨過要小心。連上3段後到愉景灣眺望台，愉景灣海景、坪洲、迪士尼碼頭、青衣、香港島盡在眼前，暫時享受一下豪宅級風景。

景點2︰大嶼山版彎曲山 愉景灣眺望台後全是開揚路段，眺望台前沿石屎路前行不久，在草地右轉，沿路開始出現沖溝、浮沙碎石路、坑渠，留心前方路況。如果行右面梯級為登長山之路，上落較辛苦，山頂有一支三角測量站，體力一般的不建議登上長山。 少不免用手腳並用登山，不要只顧望老虎頭而行，右面的長山山脊與海景甚有麥理浩徑4段之感，像極大嶼版彎曲山。登老虎頭大致分3段，此為第1段。第2段相對最斜，看老虎頭最像一頭老虎。愈接近石級愈大，終於看到老虎頭的正面。

景點3︰老虎頭上零死角 前行不久為沖廁及灌溉之用的愉景灣水塘和愉景灣高爾夫球會，後者設27個洞和3種難度。最後一段難度反而最低，不用氣來氣喘抵三角測量站及老虎頭觀景台。景色一面為愉景灣，另一邊為香港國際機場及屯門一帶，不時看到飛機升降，零死角沒有誇張。 初頭3分里為上斜路，路況和距離像蚺蛇尖。接下來約6-7公里相對輕鬆。經過地圖牌後直行，冬季會遇到一片壯觀的芒草海。路上除了有巨石陣，亦有試劍石、仙桃石，奇石就在路上。沿路開始有樹蔭。

景點4︰銀礦洞 一路向氣勢不凡的大東山、蓮花山方向，愈接近愈感覺其高山靈氣。在亞婆塱涼亭左轉沿香港奧運徑往梅窩，路上設不同奧運項目的圖像。很快來到銀礦洞，百多年前曾出產白銀，根據獨立媒體報道，1886年起每日產出40噸礦石，至1896年停產。後來曾有人在洞內發生意外，封閉了內部。有傳不少礦工在洞內身亡，成為鬼故場景，網上流傳梅窩居民稱有遇難礦工回魂求順風車，。 落斜後於分叉路左轉可往銀礦瀑布，夏天水流較強。奧運徑設紀念牌寫上參加2008奧運的香港運動員，至2022年歐鎧淳仍然在陣，佩服她的毅力與犧牲。

旺角卡門重要場景 奧運紀念牌前支路，兩方可到達梅窩碼頭。有餘力可在銀礦灣泳灘打卡再到梅窩碼頭。梅窩自宋起已有人文活動，古名梅窠、梅葦和梅蔚。至明朝起出現村落，以產鹽、捕魚、農作物維生。梅窩碼頭為導演王家衛電影《旺角卡門》的重要場景，片中張曼玉在碼頭等劉德華，電話亭中二人相擁激吻，不過相關電話亭已不存在，再次證明回不去的才是經典。