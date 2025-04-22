耶馬爾膺勞倫斯新人大獎　瑞典鳥人與美國體操女王成最佳運動員

國際年度體育頒獎禮的勞倫斯獎，在周一（21日）揭曉。當中瑞典飛人，撐桿跳的杜彭迪斯（Armand Duplantis）成為年度最佳男子運動員，而女子運動員就由美國體操女王比莉絲（Simone Biles）奪得。至於新人獎，由西班牙國腳的巴塞隆拿前鋒耶馬爾（Lamine Yamal）取得，中國的蔣裕燕也當選為年度最佳殘疾運動員。

勞倫斯獎周一在西班牙的馬德里舉行頒獎禮，當中奧運金牌得主，瑞典撐桿跳的杜彭迪斯成為最佳男子運動員。他去年以破世界紀錄成績贏得巴黎奧運的金牌，而1個月後，自己第10次打破世界紀錄。至於體操女王的比莉絲去年在奧運贏下3面金牌，這次也是她個人第4次贏得勞倫斯獎，她追平另一位美國運動員，網球的莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）的勞倫斯獎紀錄。同樣是體操選手的巴西代表莉碧卡（Rebeca Andrade），就獲得復出運動員獎項，莉碧卡去年巴黎奧運力壓比莉絲奪得自由體操金牌。