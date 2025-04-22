耶馬爾膺勞倫斯新人大獎　瑞典鳥人與美國體操女王成最佳運動員

國際年度體育頒獎禮的勞倫斯獎，在周一（21日）揭曉。當中瑞典飛人，撐桿跳的杜彭迪斯（Armand Duplantis）成為年度最佳男子運動員，而女子運動員就由美國體操女王比莉絲（Simone Biles）奪得。至於新人獎，由西班牙國腳的巴塞隆拿前鋒耶馬爾（Lamine Yamal）取得，中國的蔣裕燕也當選為年度最佳殘疾運動員。
勞倫斯獎周一在西班牙的馬德里舉行頒獎禮，當中奧運金牌得主，瑞典撐桿跳的杜彭迪斯成為最佳男子運動員。他去年以破世界紀錄成績贏得巴黎奧運的金牌，而1個月後，自己第10次打破世界紀錄。至於體操女王的比莉絲去年在奧運贏下3面金牌，這次也是她個人第4次贏得勞倫斯獎，她追平另一位美國運動員，網球的莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）的勞倫斯獎紀錄。同樣是體操選手的巴西代表莉碧卡（Rebeca Andrade），就獲得復出運動員獎項，莉碧卡去年巴黎奧運力壓比莉絲奪得自由體操金牌。
至於其他獎項，西甲的皇家馬德里獲得最佳體育隊伍，而耶馬爾就獲得新人獎，是繼去年的祖迪比寧咸（Jude Bellingham）後，另一位獲得新人獎的足球員。中國的殘疾泳手蔣裕燕就獲得最佳殘疾運動員獎項，她去年在殘奧會上贏得6面金牌。另外在奧運後退役的拿度（Rafael Nadal），他獲得體育象徵獎。
2025年勞倫斯獎得主：
最佳男子運動員：杜彭迪斯（Armand Duplantis），田徑
最佳女子運動員：比莉絲（Simone Biles），體操
最佳體育隊伍：皇家馬德里，足球
最佳新人運動員：耶馬爾（Lamine Yamal），足球
最佳復出運動員：莉碧卡（Rebeca Andrade），體操
最佳殘疾運動員：蔣裕燕，殘疾人游泳
最佳極限運動員：比確克（Tom Pidcock），山地單車
體育公益獎：Kick4Life
體育象徵獎：拿度（Rafael Nadal），網球
終身成就獎：史歷達（Kelly Slater），滑浪