耶馬爾迪比利又要再爭國際足協年度最佳球員

在金球獎之後，國際足協（FIFA）的年度最佳獎項公布了今年的提名名單。其中巴塞隆拿球星，西班牙國腳的耶馬爾（Lamine Yamal）與巴黎聖日耳門的法國國腳奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）再度入圍，在金球獎後又成為個人獎項的競爭對手。
在今年9月，迪比利力壓耶馬爾，首度奪得金球獎，耶馬爾的父親就曾為兒子抱不平。而今次的FIFA年度大獎公布了最佳男子球員的11人名單，耶馬爾與迪比利繼續入圍之外，聖日耳門的另外3人域天拿（Vitinha）、阿舒拉夫夏基美（Achraf Hakimi）以及紐奴文迪斯阿歷山大（Nuno Mendes），至於英超也有穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）及高爾彭馬（Cole Palmer）。在男子教練方面，共有7人獲得提名，當中包括阿仙奴的阿迪達（Mikel Arteta），巴黎聖日耳門的安歷基（Luis Enrique）、巴塞隆拿的費歷克（Hansi Flick）、車路士的馬利斯卡（Enzo Maresca）以及利物浦的史洛治（Arne Slot）都入選。
球迷在周四（6日）已經可以進行投票，並在11月28日結束。當中FIFA各成員代表的隊長及主教練各佔25%，另外25%是專業體育記者，最後25%就由球迷投票。
國際足協2025年最佳獎項提名
最佳男子足球員（11人）
奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele，法國，巴黎聖日耳門）
阿舒拉夫夏基美（Achraf Hakimi，摩洛哥，巴黎聖日耳門）
哈利卡尼（Harry Kane，英格蘭，拜仁慕尼黑）
基利安麥巴比（Kylian Mbappe，法國，皇家馬德里）
紐奴文迪斯阿歷山大（Nuno Mendes，葡萄牙，巴黎聖日耳門）
高爾彭馬（Cole Palmer，英格蘭，車路士）
柏迪（Pedri，西班牙，巴塞隆拿）
拉芬夏比洛尼（Raphinha，巴西，巴塞隆拿）
穆罕默德沙拿（，埃及，利物浦）
域天拿（Vitinha，葡萄牙，巴黎聖日耳門）
耶馬爾（Lamine Yamal，西班牙，巴塞隆拿）
最佳男子教練（7人）
阿古尼（Javier Aguirre，墨西哥國家隊）
阿迪達（Mikel Arteta，阿仙奴）
安歷基（Luis Enrique，巴黎聖日耳門）
費歷克（Hansi Flick，巴塞隆拿）
馬利斯卡（Enzo Maresca，車路士）
馬天尼斯（Roberto Martinez，葡萄牙國家隊）
史洛治（Arne Slot，利物浦）
最佳守門員（8人）
艾利臣比加（Alisson Becker，巴西，利物浦）
泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois，比利時，皇家馬德里）
基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma，意大利，巴黎聖日耳門／曼城）
達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez，阿根廷，阿士東維拉）
紐亞（Manuel Neuer，德國，拜仁慕尼黑）
大衛拉耶（David Raya，西班牙，阿仙奴）
恩尼森馬（Yann Sommer，瑞士，國際米蘭）
施捷斯尼（Wojciech Szczesny，波蘭， 巴塞隆拿）