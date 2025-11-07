耶馬爾迪比利又要再爭國際足協年度最佳球員

在金球獎之後，國際足協（FIFA）的年度最佳獎項公布了今年的提名名單。其中巴塞隆拿球星，西班牙國腳的耶馬爾（Lamine Yamal）與巴黎聖日耳門的法國國腳奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）再度入圍，在金球獎後又成為個人獎項的競爭對手。

在今年9月，迪比利力壓耶馬爾，首度奪得金球獎，耶馬爾的父親就曾為兒子抱不平。而今次的FIFA年度大獎公布了最佳男子球員的11人名單，耶馬爾與迪比利繼續入圍之外，聖日耳門的另外3人域天拿（Vitinha）、阿舒拉夫夏基美（Achraf Hakimi）以及紐奴文迪斯阿歷山大（Nuno Mendes），至於英超也有穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）及高爾彭馬（Cole Palmer）。在男子教練方面，共有7人獲得提名，當中包括阿仙奴的阿迪達（Mikel Arteta），巴黎聖日耳門的安歷基（Luis Enrique）、巴塞隆拿的費歷克（Hansi Flick）、車路士的馬利斯卡（Enzo Maresca）以及利物浦的史洛治（Arne Slot）都入選。