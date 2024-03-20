聖馬力諾爭取歷史第二勝　國際賽期將兩鬥聖基茨

本周末將是國際賽期，亞洲會進行世界盃外圍賽的分組賽，而歐洲就會進行歐洲國家盃外圍賽的附加賽。不過還有一場並不矚目，但也受關注的賽事將會上演。在過去歷史206場國際賽只贏過1次的聖馬力諾，會主場兩戰加勒比海的聖基茨。聖馬力諾近期國際賽入球頻頻，今次目標是爭取國家隊歷史的第2次勝利。
聖馬力諾世界排名210，是國際足協世界排名最低的球隊。由於國家位處歐洲，國內沒有職業聯賽，球員多數都是業餘，因此他們長年在歐洲比賽都只是落敗。要數這支「最弱」國家隊史上的唯一勝利，已是在2004年，球隊主場友賽同樣來自歐洲的列支敦士登，以1:0取勝。這是聖馬力諾有紀錄以來的唯一勝仗。
對手不少英格蘭聯賽球員
然而，聖馬力諾近期的實力都有提升，在近3場的歐洲國家盃外圍賽，錄得連續3場的入球，雖然球隊還是落敗，但也是這支弱旅史上的首次。而他們在這個國際賽期，選擇了邀請來自加勒比海的聖基茨進行兩場的友賽，目標當然是爭取歷史的第2勝甚至3勝。聖馬力諾的中場查比切奧尼（Lorenzo Capicchioni）表示：「我不知道如果我們贏了會發生甚麼。這是無法想像，甚至無法達成的事，不過今次我們絕對要達成。一般而言我們只想盡量保持0:0，但今次完全不同，因為今次我們要爭取主動去取得入球。」
不過對手的聖基茨世界排名是147，當中不少今次徵召的球員在英格蘭的低組別聯賽或是在青年隊效力，包括利物浦青年軍的基爾基利（Kyle Kelly）及英冠卡迪夫城中場的梳亞斯（Romaine Sawyers）。