聶高信山行山路線｜聶高信山尋鷹嘴石面具石 接金馬倫山吊鐘花漫山遍野

香港島具挑戰兼具景色、奇石、吊鐘花的山峰，當數中部鄰近黃泥涌峽的聶高信山及金馬倫山。這條中高級行山路線雖短，但有一半路程並非平坦大路，難度絕不能輕視。布力徑貫穿兩座山，連走兩座山的山不少，若自覺能力不足可先到相對低難度的金馬倫山。文：山全部都係山 PB3機槍堡時光隧道 黃泥涌水塘公園巴士站下車後，上樓梯右轉小心過馬路到對面線的巴士站。沿巴士站左面行接布力徑，開始逆行港島徑4段上斜。1分鐘內見右面寫上40995的燈柱，有時間可花幾分鐘上攀至PB3「11號防禦區機槍堡」，但難度不低要量力而為。截至2022年這機槍堡十分完整，是保存得較好又鄰近市區的二戰遺址。11號防禦區機槍堡垃圾少，相信獲有心人定期打理。走過一條「時光隧道」和鐵門後，內部設3個槍眼可視察到大潭水塘道一帶，頂部設通風口。原路折返時難度更高，渠道只容得下一隻腳，必須小心翼翼。 ▼按圖看清沿途風景、路線重點▼

繼續沿布力徑上行，經過大量豪宅，Link Estate前草叢暗藏港島徑標距柱H050。布力徑70號後進入香港仔郊野公園範圍，經過H049後於電塔一帶地圖，右方渠道為登聶高信山，旁邊有「當心大石滾下」警告牌，可在此戴上手套。 聶高信山需手腳並用 新手不宜 登聶高信山不是郊遊新手行山路線，為中高階路線，必須手腳並用兼有一定平衡力和地圖閱讀技巧，最好是找具經驗朋友同行。若前路不太明顯就要檢視離線地圖，大約10-15分鐘到達鷹嘴石。回望後方美景，深水灣高爾夫球場、淺水灣、海洋公園、南朗山、舂坎角一覽無遺。 沿路而上有不少分叉路，如沒有行錯可望20分鐘內看到面具石（又稱人臉石）。可經一線天石室到面具石側面拍照，是最理想的面具石打卡位，既有石又有海景。一線天很狹窄，需脫下背囊側身而過。面具石曾發生墮崖致命意外，因人氣高常要讓路，所以要確保站在安全位置上。另外建議控制時間打卡，讓其他山友不用等到花兒也謝了。 ▼按圖看清沿途風景、路線重點▼

一線天石室後難度略降 經一線天石室折返，於右方繼續上山，路況相對簡單，不用太久到達聶高信山山頂。香港保衛戰中，日本在一日內佔據聶高信山、金馬倫山和歌賦山，英軍曾兵分兩路反攻不果。有關二戰歷史，詳情可閱鄺智文及蔡耀倫著作《東方堡壘：香港軍事史1840-1970》。聶高信山山頂設微波通訊站，至於三角測量站在建築物之上，不容易看到。 沿另一邊梯級下山輕鬆不少，中段因水土流失以致不太好行，約廿分鐘接回布力徑，設涼亭和休憩設施可供小休。右轉前行數百米回氣位，經過H047於分叉路的涼亭旁的維修梯上行，旁邊有一個「前面山徑艱險難行，隱蔽或季節性雜草叢生，為閣下安全著想請勿前進」，提示大家登山前考慮清楚天氣、體能等因素。有幾個入口往金馬倫山，筆者選擇最近頂位設綠色網一個。 金馬倫山開揚位不在最高點 金馬倫山古名飛鵝嶺，路況較聶高信山安全，全程都被植物包圍。初時相對陡直，心跳率急升。第一次經過水管後不久，右方大石為開揚打卡位，可見維港邊緣、跑馬地、聶高信山一帶，景色比金馬倫山最高點更佳。跟隨已破爛的水管繼續上行，至分叉路左轉上金馬倫山山頂。根據資料，每年1至3月為吊鐘花開花季節。筆者2月中到訪，想不到仍有大量吊鐘花，數量不下於紫羅蘭山。金馬倫山以前駐港英軍司令及署理香港總督金馬倫少將（Sir William Gordon Cameron）命名，可遠看西九文化區M+視覺文化博物館，美中不足是山頂的三角測量站被部份金馬倫山山脊擋住維港景色。 ▼按圖看清沿途風景、路線重點▼

休息過後，在金馬倫山三角測量站向南行，分叉路右轉落山。此路相對平緩，難怪於香港遠足路線App顯示為啡路。及後分叉路右轉向西北行，為金馬倫山吊鐘花最密集位置。經過電塔後接上石屎梯級，在中峽道右轉經過一堆設計獨特的豪宅，約半小時到達灣仔峽為終點。可在灣仔峽道遊樂場去廁所及士多補給，再乘車回中環。若想節省一程車費，可沿香港其中一條以斜聞名的灣仔自然徑到灣仔藍屋，短短1.2公里上落百多米考驗十足，中途可到訪寶雲道附近的姻緣石或香港子午線南標記。 聶高信山以奇石加上淺水灣海景聞名，金馬倫山則以吊鐘花和維港景色為主，各有風格，通常遊人會連走兩座山。建議乾爽及涼快的日子到訪聶高信山和金馬倫山，因潮濕或雨後難度大增。夏天雜草叢生而且蚊蟲多，路況或與圖片和影片不一樣，建議出發前下載離線地圖和衡量自己能力。 ▼按圖看清沿途風景、路線重點▼

聶高信山 行山路線︰ 黃泥涌水塘公園站>布力徑逆行港島徑4段>鷹嘴石>一線天石室>面具石>聶高信山（429米）>金馬倫山（438米）>中峽道>灣仔峽道遊樂場 ▼下面即查看GPS地圖▼