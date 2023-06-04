肯亞29歲選手基皮耶貢跑出3分49秒11　刷新女子1500米世界紀錄

記者鄒慈芸／綜合報道

來自肯亞的29歲田徑女將基皮耶貢（Faith Kipyegon），在2日於義大利佛羅倫斯舉行的2023鑽石聯賽（Diamond League）中，以3分49秒11的好成績刷新女子1500米世界紀錄，打破了2015年埃塞俄比亞運動員迪巴巴（Genzebe Dibaba）創下的3分50秒07舊紀錄。

基皮耶貢曾拿過兩屆奧運與世界冠軍，是田徑賽道上的常客，這次鑽石聯賽中她終於完成多年來的心願，成功奪冠，比第二名的世錦賽亞軍繆爾（Laura Muir）快了8秒，不只基皮耶貢，這次的女子1500米比賽還刷新了多項紀錄，像是第三名的赫爾（Jessica Hull），交出了3分57秒29的好成績，刷新澳洲和大洋洲紀錄。