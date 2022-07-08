腹痛纏繞 賽前要再檢測 拿度4強鬥基利奧斯

戰神不死！今年已贏得澳網及法網冠軍的西班牙網球傳奇拿度(Rafael Nadal)，在溫網8強火併11號種子美國球手費斯(Taylor Fritz)，在飽受腹痛纏繞兼盤數兩度落後下，終憑不死鬥志反勝3比2，戲劇性打入4強。賽後，拿度坦承傷勢非輕，周四缺操，能否如期在香港時間今晚與澳洲「壞孩子」基利奧斯(Nick Kyrgios)爭入決賽，仍有待最後檢查，令球迷極度擔心。 經歷了長達4小時20分鐘的大戰，拿度最終以3比6、7比5、3比6、7比5及7比6(10比4)擊敗了費斯，將今年在大滿貫的連勝紀錄增至19場，並且是個人近8次的溫網半準決賽中錄得全勝佳績，全力向全滿貫目標進發。這位西班牙「野獸」今場腹部貼上兩塊大膠布，更曾在比賽中途使用了醫療暫停；而在看台上的家人也曾做出了手勢希望拿度會主動退賽，然而一切也未能阻擋戰意向來驚人的拿度去完成賽事，最終實現反勝。

拿度賽後解釋：「姐姐和爸爸也告訴我要退出比賽，但於我而言，中途退賽是一件很困難的事。儘管在我職業生涯也曾試過退賽，但我就是討厭這樣做，我就是一直堅持戰鬥，無論結果如何，都想完成比賽。」36歲的拿度坦承，腹部傷勢甚至令他要找出不同的發球方式作賽。至於能否出戰對基利奧斯的賽事，就連拿度本人也未能確定：「明天會有一些檢測，但現在還不知道是否能出戰準決賽。我需要不同的意見，用正確的方式應對一切。相比溫網奪冠，健康是更加重要，且看明天會怎樣吧！」

基利奧斯